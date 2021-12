Trânsito carrasco

Falta de educação pode ser fatal. No trânsito, que piora dia a dia, exigindo paciência e cuidado, ela causou em 2012, segundo a Transalvador, a morte de 249 pessoas na capital, envolvidas em colisões, atropelamentos e acidentes com motocicleta. Do total, 116 (46,5%) eram pedestres

.

Estes dados alarmantes surgem a uma semana do encontro internacional em Salvador, de 30 de outubro a 1º de novembro, organizado pela Federação Nacional de Associações de Detran (Fenasdetran) para buscar soluções.

Houve um acréscimo de 7% no total de vítimas fatais, em comparação com 2011.

Basta andar pela rua para ver por que esse índice é tão elevado: transeuntes atravessam fora da faixa, motoristas desrespeitam quem cruza dentro da faixa, uns e outros agem de forma irresponsável, como se veículos e pedestres travassem uma guerra no asfalto.

Especialistas afirmam que a falta de implementação e fiscalização das leis, de educação para o trânsito e, principalmente, o mau comportamento dos condutores de veículos e de pessoas a pé influenciam de modo sensível o aumento dos óbitos.

Temas como álcool ao volante, mobilidade sustentável e ações de segurança serão debatidos no encontro da Fenasdetran. O presidente da entidade, Mário Conceição, lembra que 75% dos leitos de hospitais públicos são ocupados por vítimas de acidentes de trânsito, e estes custam R$ 40 bilhões ao SUS.

São necessários investimentos satisfatórios em educação, pistas bem conservadas e bem sinalizadas, fiscalização e punição sem complacência.

Este seria o modo de reduzir o índice em 50%, como quer a ONU no projeto Década de Ação para a Segurança no Trânsito 2011-2020. A meta inclui o Brasil.

De acordo com a Fenasdetran, o trânsito ceifa mais na faixa etária dos 15 aos 29 anos, de que fazem parte pedestres, ciclistas e motociclistas - algo em torno de 66% dos mortos no tráfego em todo o país. Pelo visto, a juventude é de fato mais afoita e demanda cuidados especiais.

