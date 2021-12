Com a premiação em homenagem ao educador Paulo Freire, intensifico o reconhecimento e a admiração à Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, a nossa Anped.

À semelhança da Anped, as sociedades científicas foram estimuladas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) como efetivo apoio ao desenvolvimento da pós-graduação e pesquisa. Essas organizações se estruturam por área de conhecimento, por exemplo, Associação Nacional de Programas de Planejamento Urbano e Regional (Anpur) e Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Administração (Anpad). Com o surgimento da pós-graduação a partir de 1965, as sociedades congregaram programas, docentes e alunos.

Mestres e doutores, geralmente, começam a frequentá-las ainda como pós-graduando, estimulados pelos seus orientadores. Nessas associações, comunicam-se papers e achados das investigações, trocam-se publicações, dissertações e teses e lançam-se livros em reuniões nacionais. Assim, o professor-doutor credenciado, via de regra, tem um pé em um programa universitário com projeto e grupo de pesquisa, e o outro na respectiva sociedade científica que, por sua vez, estimula publicações indexadas.

Com o ingresso dos pesquisadores no dinâmico sistema do "publica ou morre" (publish or perish), as publicações com qualis distinguem o docente. Pois bem, as sociedades científicas desempenham um papel altamente agregador na comunidade acadêmica.

Neste 2012, assinalando a 35ª Reunião Anual, a Anped, em parceria com a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão Social (Secadi), do Ministério da Educação (MEC), "lançou um edital com o objetivo de homenagear pesquisadores da área de educação, de reconhecida competência e trajetória, por suas obras relevantes e de referência na área específica de cada Grupo de Trabalho e do Fórum de Coordenadores de Programa de Pós-Graduação em Educação (Fordeb)".

A consulta aos associados resultou em 35 educadores brasileiros. Da Bahia, foram distinguidos o professor Nelson Pretto e nós, que recebemos a premiação, em 22 de outubro de 2012, em Porto de Galinhas (PE). Ambos são docentes da muito querida Faced (Faculdade de Educação da Ufba). A insistência tenaz de Nelson para que se instituísse um grupo de trabalho em Educação e Comunicação foi eficaz. Tem viva participação na tecnologia da educação, tanto no País como no exterior. Só o incremento aos estudos de inclusão digital e inclusão social, direção da Faced, incluindo os democráticos tabuleiros digitais, merecem bem a premiação.

No começo, em 1976, quando só havia dez pós-graduações em educação, a Capes nos convocou para a criação de uma associação que congregasse programas e professores. Assim, o então diretor da Capes, professor Darcy Closs, teve a previsão de dotar a área de um organismo pioneiro de apoio às investigações científicas e aos docentes dos programas. A direção da primeira reunião coube à eficiência de Juracy Marques, coordenadora da pós-graduação em educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Com bons resultados, Juracy efetivou a produtiva reunião. Tomaram parte, entre outros: Jacques Veloso (UnB), recém-chegado da Califórnia; Dermeval Saviani e Joel Martins (PUC/SP); Vera Candau (PUC/RJ); Stélio Dias (Ufes); como coordenador do Mestrado em Educação da Ufba participamos dessa primeira e de outras reuniões.

A partir do impulso da Capes, reuniões no Rio de Janeiro deram personalidade jurídica à Anped, que cedo se distinguiu pela temática e pelos grupos de trabalho com discussão de temas e problemas trazidos pela Constituinte de 1988. A estruturação em grupos possibilitou a participação ativa de professores e alunos de pós-graduação. Por sua vez, o Fórum dos Coordenadores de Programas de Pós-Graduação em Educação efetivou a atuação institucional. A diretoria presidida por Dalila Andrade Oliveira e secretariada pelo nosso Eliseu Clementino (Uneb) efetivou a homenagem ao grande Paulo Freire com os nossos agradecimentos.



*educador, professor emérito e membro da Academia de Letras da Bahia. Escreve quinzenalmente na sexta-feira

