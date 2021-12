Há algum tempo que venho pensando em escrever sobre este tema, e aqui estou eu, quem sabe, levantando uma polêmica. Mas quero deixar bem claro que é a minha opinião, a qual formei após trabalhar por pouco mais de um ano no corpo de líderes de uma startup baiana. É claro que opiniões mudam conforme muda o mundo, mas vem cá que eu quero te mostrar o que eu acho atualmente sobre os mitos e verdades de se trabalhar em uma startup:

Uma ótima oportunidade de trabalho

VERDADE. Trabalhar em uma startup quebrará alguns paradigmas processuais encontrados na maioria das empresas. Você encontrará um perfil jovem e inovador, capaz de derrubar crenças limitantes suas, e terá a grande oportunidade de se desenvolver MUITO rápido. É realmente uma chance muito interessante que abrirá a sua mente. Se você está atraído por alguma proposta, o meu conselho é: encare. Mas não deixe de considerar o que eu escrevo a seguir.

Melhor lugar para se trabalhar

MITO. O fato de ser uma oportunidade incrível não quer dizer que é a melhor oportunidade. O melhor lugar para se trabalhar é aquele que você se sente bem trabalhando. Se você tem o sentimento de não pertencer ao ambiente de uma startup, não se culpe por isso, afinal quem sabe o que é melhor para você é você mesmo.

Eu posso desenvolver habilidades que nunca imaginei que poderia desenvolver

VERDADE. O ambiente é altamente dinâmico, e você precisará dominar todo o negócio para não ser o peixe fora d’água. É aí que você vai perceber que é possível transformar todas as informações recebidas em habilidades (e competências) que te preparam melhor para o mercado.

Não existe ego inflado em startup

MITO. Aliás, um mito dos grandes. O clima é informal e participativo nas startups, mas aquele que pensou o projeto, ou aquele que negocia com investidores, ou ainda aquele que teve uma ideia que ninguém mais teve e salvou as vendas sempre vai fazer questão de deixar isso bem claro a todos de uma forma sutil... ou não. Às vezes pode ser bem estressante ter que lidar com isso.

Ambiente informal é mais prazeroso

VERDADE. E eu falo por mim, que vim de instituição financeira e de empresa de consultoria, ou seja, ambientes super formais. Confesso que estranhei um pouco no início, mas aos poucos fui me acostumando com o fato de se vestir de acordo com o seu humor, ou comer uma salada em cima da sua mesa, ou ainda gravar alguns memes da moda no meio do staff para descontrair. É uma delícia.

O nível de maturidade profissional é mais elevado

MITO. O nível de cobrança é mais elevado, mas não significa que as pessoas vão responder à altura. O perfil é bem jovem, muitos estão ali como primeiro estágio ou emprego. O corpo de líderes normalmente é mais experiente, então sofre um pouco com a reação “exagerada” de boa parte da equipe. Muitos confundem a informalidade, portanto a minha percepção é que o ambiente pode e deve ser mais maduro do que de fato é.

Tenho a chance de discutir com profissionais de alta performance

VERDADE. Startups são empresas normalmente pequenas nos primeiros anos de mercado, então você lida o tempo todo com os sócios, os líderes, os pares, e pode ter certeza que dentro do time da startup você vai encontrar mentes brilhantes. Beba da fonte!

Gestão de Pessoas é o principal foco de uma startup

MITO. Não só a startup que eu trabalhei como algumas que acompanho no mercado, estas empresas só se preocupam realmente com as pessoas quando o time cresce demasiadamente e se perde o controle. E até aí tem-se um alto índice de rotatividade, reclamações sobre ausência ou limitações de planejamento de carreira, dentre outras queixas.

É pressão o tempo inteiro

VERDADE. A empresa é uma “startup” porque encontrou uma fórmula de escalonar o retorno do investimento de uma forma muito rápida e dinâmica. Esta fórmula tem como receita a pressão: de cima, dos lados, de baixo. Se você não está acostumado a isso ou não se encaixa neste perfil, startup não é sua praia.

É possível eu, como funcionário, ganhar dinheiro muito rápido

MITO. Chato ser um mito, não é? Talvez ganhar outras formas de reconhecimento sim, mas dinheiro demora um pouco. O salário que se paga inicialmente é um pouco abaixo do mercado, pois o que se vende é a oportunidade de desenvolver habilidades de competências, o que particularmente acho uma excelente remuneração. Mas, como acompanho algumas startups, sei o quanto a folha de pagamento ainda não é agressiva.

Bom, não foi tão polêmico, não é? Como eu disse, usei da minha experiência e de algumas empresas que acompanho no mercado para escrever este texto. Vejo que muitas pessoas têm dúvidas sobre encarar o trabalho em uma startup, e outras um pouco “desesperadas” porque perceberam que não se encaixam no perfil e acreditam que estão deixando para trás um futuro próspero. Não é bem assim, como mostro aqui. Espero que tenha gostado e que eu tenha ajudado. Desejo bom aproveitamento das lições e boa sorte!

*Administradora especializada em Gestão de Pessoas e Consultora em Gestão Empresarial

