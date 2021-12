Síria, a catástrofe humanitária ignorada

Que o regime sírio é uma longeva ditadura militar comandada pelo presidente Bashar Al Assad ninguém parece duvidar. Tampouco podemos ignorar que os conflitos sangrentos, entre forças sírias e combatentes rebeldes de oposição, já causaram, desde março de 2011, a morte de mais de 80 mil pessoas, incluindo crianças, segundo relatórios da ONU. Então, por que as potências estão passivas em face deste inadmissível massacre humano?

O que está em jogo é a aparente falta de entendimento sobre uma tomada de decisão mediadora, certamente arriscada, entre Estados Unidos e Rússia, que são historicamente e militarmente capazes de resolver este impasse, cujas consequências arrastam a região para novo período de graves incertezas.

Não se trata agora de resolver apenas questões geopolíticas, mas, principalmente, humanitárias: mais de oito milhões de pessoas (o equivalente a 38% da população síria), incluindo mais de três milhões de crianças, necessitam de ajuda emergencial dentro da Síria e nos países vizinhos, como a Jordânia.

A regionalização do conflito na Síria, que começou a partir das revoluções, denominadas também de "primaveras árabes", na Tunísia, Líbia e Egito, pode configurar a criação de um "novo Iraque". Ou seja, o que acontecerá na Síria se Assad for substituído nas eleições marcadas para 2014 ou se for derrubado por uma intervenção armada externa ou pelos combatentes rebeldes? Impossível saber.

É bom lembrar que, dez anos após a queda do ditador Saddam Hussein, o Iraque continua uma "terra de ninguém", onde atentados a bomba e divergências entre líderes xiitas e sunitas iraquianos solapam a unificação de um governo.

Apesar dos esforços internacionais de americanos e britânicos, a guerra sectária, implantada no solo iraquiano, é um sério alerta para o que pode ocorrer também na Síria.

Criada artificialmente a partir da Primeira Guerra Mundial com fronteiras estabelecidas pelos vencedores, a Síria passou a abrigar diversas comunidades, como xiitas, alauítas, sunitas e outras, que só poderiam coexistir sob a mão pesada do autoritarismo.

Neste século, Irã e Rússia, de um lado, e, de outro, Israel, Turquia e Estados Unidos disputam interesses econômicos e militares na região, tornando improvável uma transição democrática de regime na Síria.

No mundo árabe, onde Estado e religião se misturam nas várias esferas da vida social e política, é pura ilusão pensar no funcionamento de uma democracia à ocidental.

Há riscos, inclusive, de interferência de um poder islâmico forte: já foi assumida a atuação do Hezbollah, grupo libanês pró-Irã, a favor de Assad, pelo seu próprio líder Hassan Nasrallah. Assim, o perigo representado pelo extremismo islâmico forçaria a Rússia (que enfrenta rebeldes chechenos em seu território) a votar no Conselho de Segurança da ONU a favor da intervenção internacional, mesmo contrariando seus interesses militares concretizados com a venda de mísseis S-300 para Damasco.

Por sua vez, o grupo Al-Qaeda e a Frente Al-Nosra, de oposição a Assad, defendem a criação do "Estado islâmico do Iraque e da Síria". Portanto, a oposição a Assad é extremamente fragmentada e não se sabe quem a comanda.

Do ponto de vista de Washington, as fracassadas experiências militares no Iraque e Afeganistão suscitam dúvidas sobre a adoção de estratégia vitoriosa na Síria. Os americanos não querem intervir, mas apoiam a queda de Assad por meio de seus principais aliados na região: Turquia e Israel.

Como vemos, não existem soluções fáceis para este conflito, mas a comunidade internacional deve retomar urgentemente as negociações com Damasco.

O povo sírio, como qualquer outro no mundo, almeja por liberdades políticas que lhe foram negadas durante décadas de poder da família Assad, que manda no país desde o golpe militar orquestrado, em 1970, pelo pai (Hafez) do atual presidente.

Vamos torcer e rezar para que os sírios possam viver em paz e prosperidade e sem a opressão de novos e velhos ditadores.

* Ranulfo Bocayuva é jornalista

adblock ativo