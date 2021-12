Será possível fazer política com amor?

O pré-candidato democrata ao governo do estado para as eleições de outubro, José Ronaldo, parece acreditar piamente na ideia de que a possível fazer política apenas por amor. Perguntado nesta semana pelo jornalista José Eduardo, em entrevista à rádio Bocão News, sobre como fará para “brigar de igual para igual” com João Gualberto, pré-candidato pelo PSDB, que possui fortuna declarada, e com o petista Rui Costa, que tem a máquina pública atualmente nas mãos, ele disse que não faz política com dinheiro e sim com amor, pois nunca trabalhou para ser rico, e afirma que continua com o mesmo patrimônio há anos.

Que o amor é combustível da alma, parafraseando Shakespeare, não restam dúvidas, mas seria este sentimento o suficiente para vencer uma eleição? Ou ele precisará recorrer à ajuda do amigo ACM Neto e de outros aliados para o custeio? O que se sabe mesmo, até o momento, é que ele não dispensará o apoio de qualquer outro partido, mesmo o MDB de Lúcio Vieira Lima, massivamente criticado por correligionários, inclusive por Neto, que, caso fosse o candidato, disse descartar alianças com emedebistas.

Mesmo após o episódio das malas com 51 milhões em dinheiro encontradas em um apartamento envolvendo Geddel, irmão de Lúcio, e a família Vieira Lima, Zé Ronaldo destacou que a sigla possui uma história construída no passado não apenas no presente. E que o tempo de propaganda para a televisão que dispõe o partido é fundamental para a sua empreitada política. Sendo assim, nem com a melhor das boas vontades, só "de amor" pode-se fazer uma campanha...

RUI A desistência de ACM Neto parece ter ampliado o favoritismo do governador Rui Costa, mais ou menos como quando um time faz 2x0: o placar mais perigoso.

Lime-Sustentabilidade

Uma pesquisa da Ufba, em parceria com a Dow, do Complexo Industrial de Aratu, vem aperfeiçoando um resíduo sólido como matéria prima para a construção civil. Depois de estudos que comprovaram a qualidade do produto, a Dow passou a fornecer a matéria-prima para a unidade de Candeias da Lafarge, com atuação nas linhas de produtos de cimento, concreto e agregados. O material, denominado Lime-S, segue o conceito de economia circular, voltado para reutilização, reciclagem, remanufatura e redução do uso de recursos naturais. O Líder de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da Dow, Fabricio Martines, explicou o Lime-S:

- O material, que seria estocado, gerando custo de armazenamento, agora é destinado ao mercado., gerando sustentabilidade.

Justiça reparadora na Sefaz

Em vez de fortalecer quem já é forte e premiar quem compra mais, a SeFaz estadual descobriu um meio inteligente de promover justiça reparadora no concurso Nota Premiada. Um dos contemplados no sorteio mais recente ganhou R$ 100 mil tendo registrado apenas R$ 23,37 em compras devidamente associadas ao CPF na emissão da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e). Em março, outro sorteado que havia gasto R$ 36 também levou o prêmio mensal. O sistema foi programado para estabelecer uma relação decrescente entre volume de compras e total de bilhetes emitidos. O teto máximo é de 45 bilhetes emitidos por contribuinte a cada mês, para compras acima de R$ 2 mil. Além de incentivar a emissão de notas, ainda se pode promover a justiça.

