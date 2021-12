Semana da esperança para mudar o Brasil

É um grave erro de avaliação julgar que o povo brasileiro foi às ruas, na surpreendente semana da esperança, apenas para alterar preço de passagens. O que houve, sim, foi a liberação coletiva da indignação represada contra a ineficiência dos governos e o descaramento dos políticos.



O que aconteceu foi um magnífico "basta!" contra o governo Dilma, os governos estaduais, incluindo obviamente o de Jaques Wagner, os prefeitos, sem excluir Magalhães Neto, que, já com sete meses no cargo, age com lentidão excessiva, diante do desastroso legado de João Henrique. E é claro que a indignação geral se voltou também contra Renan Calheiros, o renitente Sarney, Henrique Eduardo Alves, presidente da Câmara dos Deputados, os corruptos Collor e Maluf, cujas presenças desonram o exercício da atividade parlamentar, e ainda Genoíno e João Paulo Cunha, condenados por lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e corrupção em geral, e que jamais poderiam ter sido acolhidos num Congresso que se respeitasse. Aliás, não há melhor momento para que o Supremo cumpra com a obrigação de meter na cadeia Genoíno, Dirceu e Cunha, executando as sentenças.



A presidente Dilma, sempre aconselhada por Lula, também repudiado, pois o povo jamais esqueceu os abraços eleitoreiros com Maluf e o eterno oportunismo, parece não ter entendido o imediatismo das exigências da sociedade, propondo soluções que demandam anos de confrontos políticos que ninguém mais tolera. No coração de cada brasileiro, o anseio mais urgente é o da renovação da política nacional, excluindo-se do cenário as figuras retrógradas que o infestam, em nível federal, estadual e municipal. Como no resto do Brasil, a política baiana continua obstruída por nomes que nada renovam, tais como Souto, Borges e Alencar, obstinados em permanecer. Se o povo puder manifestar-se sem empecilhos, haverá de bradar por urgente renovação e propor até mesmo a dissolução dos legislativos, incluindo as câmaras de vereadores, cuja ineficiência coonesta a ação deletéria dos prefeitos.



Essa omissão ajudou, por exemplo, a perpetuar o inacreditável problema baiano do metrô de seis quilômetros, em construção há quase 20 anos, sem que um único responsável por essa obra desastrosa, jamais investigada, esteja na cadeia. No entanto, poucas cidades brasileiras são tão favoráveis ao metrô de superfície como Salvador. Vários meses levaram o governador Wagner e o prefeito Magalhães Neto discutindo sobre quem deveria arcar com o metrô da Copa, enquanto o povo baiano pena nas filas dos ônibus, mal servido por um dos piores serviços de ônibus de todo o País, de que é exemplo máximo a calamitosa Estação Pirajá. Mas, enfim, o governador anda de helicóptero e o prefeito não toma ônibus. Enquanto, porém, tais obras são proteladas indefinidamente, o custoso estádio da Fonte Nova foi implodido e erguido em cerca de dois anos, enchendo as burras das empreiteiras baianas.



É óbvio que a relação dos motivos que levaram baianos e brasileiros às ruas ocuparia vários artigos. Mas não nos esqueçamos de que a mobilização em grande parte foi provocada não apenas pelo descalabro da educação e da segurança pública, embora as polícias surgissem muito bem aparelhadas para bater no povo, mas, sobretudo, contra os absurdos da saúde pública. Nem precisamos relembrar a vergonha do atendimento médico e ambulatorial no Brasil, onde as pessoas morrem nas filas dos péssimos hospitais e as parturientes acabam parindo nos corredores das maternidades. Tudo, enfim, que tem levado médicos e equipes de anestesistas a só atenderem com cobrança particular, pelas dificuldades criadas pela arapuca dos planos de saúde para cobrir os custos exigidos pelos profissionais.

Bem, o espaço é curto. Talvez muitos dos atingidos pela inédita rebelião popular vejam a mobilização como um fato isolado, fora dos hábitos dos brasileiros, e não acreditem que haverá consequências. A esses não custaria lembrar que a Revolução Francesa começou com pequenas manifestações dos famintos das ruas, para acabar terminando no uso diário da guilhotina.

