Salve Jorge: Último capítulo

Adeus Morena, Theo e Lívia. Não deixarão saudades. Como personagens de uma trama, vocês foram moldados sem consistência. O santo guerreiro surgiu feito um mosaico bizantino de mágica beleza na abertura da novela Salve Jorge. Anunciava uma viagem cheia de mistérios e encantos. Na imaginação de uma autora, as cavernas da Capadócia eram logo ali.



Quando um artista lapida um mosaico do estilo bizantino, antes, porém, ele faz um desenho. Depois, recorta as pedras que vão preencher as áreas escuras e claras, onde refletirão luz e sombra, para conseguir um belo resultado. Aos poucos, vai escolhendo a coloração das pedras de acordo com aquilo que pretende compor para se chegar à imagem desejada.

Quanto mais planejada for a elaboração daquele mosaico, melhor se verá a habilidade do artista, e mais perfeito sairá o trabalho. Caso contrário, pode-se descambar para uma arte de qualidade duvidosa. Em tese, a matéria-prima é a mesma, mas o que vai contar é o talento do artista.



Novela de sucesso também é assim: tem uma história, um elenco bem escolhido, uma produção e direção afinados, e, aliado a um bom argumento, pode vir a se tornar um sucesso. O que se viu em Salve Jorge desde o início da trama foi uma série de absurdos - os personagens "esquecidos" foi o pior deles.



Após se arrastar meses na ponte aérea Rio-Istambul com escalas constantes no nonsense, eis que o público responde com picos de 49 pontos na audiência - talvez até pela mera curiosidade de conferir como seria conduzido o destino final dos personagens centrais. A vilã-mor vivida por Claudia Raia se vestiu de branco durante parte da trama, passou do vermelho apaixonado para o pretinho básico da fuga. Depois, em vez de se atocaiar ou mandar uma banana para todo mundo, vai para uma boate em Praga ganhar a vida. Se o fim de Lívia Marini era abrir as pernocas em um cabaré de quinta categoria, que dizer da cena em que a vilã aparece na pele de uma Gilda glamourosa mergulhada em uma taça de champanhe gigante? Ali a malvada dá adeus à liberdade, porque a Polícia Federal brasileira, com um aparato operacional e financeiro idealizado por Glória Perez, acaba com a festa da cafetina. De volta ao Brasil, Lívia, já atrás das grades, se depara com a parceira de crimes Wanda abraçada a Jesus. Lívia, ainda quer mais e afirma: "Eu preciso de um conde italiano, Wanda, e cada um se defende como pode".



Tentar salvar uma história após desastrado desempenho ao longo dos 179 capítulos era caso perdido mesmo. Cheia de falhas, erros de continuidade, falta de coerência, diálogos ruins e zero de emoção, Salve Jorge caiu do cavalo com tanto clichê, até o último momento, sem qualquer possibilidade de acertar o trote.



De positivo nesta trama, pode-se destacar as locações e cenários. E chamar a atenção para o tráfico de mulheres e crianças, mesmo assim, sem aquela repercussão que Glória Peres teve em Explode Coração, quando deu espaço para famílias contarem seus dramas de familiares desaparecidos. E só. De fato, o embrulho é a parte bonita do perfume, mas cadê o aroma francês? Se não tem conteúdo, de que adianta? É consumir produto do Paraguai. A trama de Gloria Perez em nada surpreendeu, sendo apenas um delicioso banquete para críticas em redes sociais, roda de amigos e fofoca de salão, mas sem muito entusiasmo. O mocinho em seu cavalo branco foi a antítese do que se espera de um galã. Gloria Perez, com toda a máquina do entretenimento trabalhando a seu favor, deixou o idealizado santo guerreiro ser devorado pelo dragão das críticas, e não sem motivos.



No último capítulo, a única cena realmente comovente e bonita foi a vivida entre as atrizes Nicete Bruno e Nívea Maria, com emoção de quem entende do riscado. De resto, cartas marcadas e típicas de final de novela - casamento, o "estou grávida", encontros, perdão e aplausos.



Drama teve até de sobra, mas a representação é que passou ao largo. O texto e direção contribuíram para um desastre sem precedentes. O que dizer, por exemplo, daquela passagem de tempo? A delegada Helô volta e se casa, as vilãs da máfia são presas e só muito depois aparecem Theo e Morena com a filha nos braços, sendo calorosamente recebidos no Morro do Alemão. Surpreendentemente, Nina, Carminha, Max e Tufão ainda fazem ponto na Avenida Brasil das minhas lembranças.

