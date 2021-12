Salvador tem mais 500 mil protagonistas do transporte público

O número expressivo do título deste artigo não se refere a funcionários contratados pela prefeitura de Salvador, mas sim a usuários do sistema de transporte público que já fizeram o download do aplicativo CittaMobi, lançado em maio deste ano, e atualizado em setembro, possibilitando a interação da população com o Centro de Controle Operacional da Secretaria Municipal de Mobilidade, onde todo o sistema de transporte é monitorado 24 horas por dia, em tempo real.

Com este recurso, o cidadão que utiliza o ônibus deixa de ser mero coadjuvante e passa a ser o protagonista de nosso sistema. Através do app, é possível saber quais são os pontos mais próximos, as linhas disponíveis em cada parada, a previsão de chegada dos ônibus com até duas horas de antecedência ou se os coletivos são adaptados para deficientes.

O cidadão pode, ainda, marcar as linhas e pontos de sua preferência para facilitar o acesso, visualizar os arredores do ponto com o recurso Street View do Google Maps, habilitar um alarme para que o passageiro saiba que está próximo do ponto de destino, além das possibilidades de interação.

Já foram registrados, nos últimos dois meses, mais de 10 mil reports sobre diversas ocorrências, como desvio de itinerário, veículo que não parou no ponto, limpeza do coletivo e avaliação dos motoristas, entre outros. A partir destas informações, a equipe técnica criada pela Semob exclusivamente para este monitoramento faz a análise, tratamento e resolução dos problemas.

Com esta plataforma de gestão, estamos aos poucos invertendo o cenário do transporte público desta cidade. Sabemos das dificuldades existentes, pois há 40 anos não há qualquer modernização em toda a cadeia de mobilidade da capital baiana, e estamos tentando resolver, a princípio, os pontos mais críticos.

Iniciamos, recentemente, a otimização das linhas que trafegam pela avenida Afrânio Peixoto (Suburbana). Fizemos um trabalho de análise dos coletivos que passam por esta região e realizamos algumas ações para solucionar os problemas detectados. Reforçamos a frota com 39 carros, dentre os quais dez que são de duas novas linhas criadas para possibilitar a integração do bairro com o Terminal da França e o Shopping da Bahia.

Também democratizamos os pontos de recarga do SalvadorCard, antes concentrados em apenas três postos. Os usuários dos cartões de acesso não precisam mais enfrentar longas filas e horas de espera para fazer a recarrega porque, agora, têm à disposição 32 máquinas de autoatendimento instaladas em prefeituras-bairro e universidades. E a nossa proposta é ampliar ainda mais este número para dar mais conforto aos usuários do sistema.

Realizamos, ainda, a instalação e recuperação de mais de 430 abrigos de ônibus em diversos pontos da cidade. A frota de coletivos de Salvador hoje é uma das mais novas do país, com idade média de 3,7 anos. Todos possuem motor Euro V, que diminui significativamente o índice de poluição, acessibilidade para cadeirantes e são monitorados por GPS. Em teste, com resultados satisfatórios, instalamos internet wi-fi em trinta coletivos da cidade, o que facilita, inclusive, o acesso ao app.

Verificamos que entre as maiores reclamações dos usuários estão aspectos relacionados ao comportamento dos motoristas e, por conta disso, as três empresas do sistema colocaram os rodoviários dentro da sala de aula para reciclagem e orientações.

Do ponto de vista tecnológico, avançamos nos últimos dois anos o que não foi feito nas últimas décadas. Alguns resultados já estão sendo colhidos agora, mas, os projetos são pensados para benefícios de longo prazo e gerar soluções dos problemas para esta e próximas administrações.

