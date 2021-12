Salvador não pode parar

A aprovação de quatro projetos polêmicos pela Câmara Municipal de Salvador na madrugada de ontem ameaça manter a cidade paralisada por anos devido a intermináveis disputas judiciais.

Ainda restam muitas dúvidas sobre os projetos, que tratam da ocupação da orla, de obras relacionadas à Copa do Mundo e até do destino para o monstrengo em que se transformou o shopping na antiga área do Aeroclube.

Muitas emendas aos projetos chegaram em cima da hora, e a grande maioria dos vereadores votou sem saber detalhes sobre o que aprovava. O Ministério Público, também com parcas informações sobre o que foi votado, já anunciou que deverá recorrer mais uma vez à Justiça para coibir irregularidades.

Mas se sobram interrogações, uma coisa é certa, poucos empresários vão pensar em investir numa cidade com o risco de todo um pacote de leis ser considerado irregular pela Justiça. Na cartilha dos negócios, uma das primeiras recomendações é fugir da insegurança jurídica.

A cidade já vive nesse imbróglio pelo menos desde 2011, quando também na madrugada foram aprovados outros projetos que alteravam a feição de Salvador. Tudo foi parar nos tribunais, e há poucas esperanças de solução num curto prazo.

Para complicar a situação, os vários setores que deveriam zelar pelo bem da cidade e de sua população (Executivo, Legislativo e Ministério Público) continuam entrincheirados em suas posições, atirando acusações contra os outros lados.

A questão é: a quem interessa toda essa confusão? Não ao cidadão que almeja viver numa cidade mais habitável. Está mais que na hora de todos os envolvidos se sentarem e conversarem em busca de uma solução. A alternativa seria deixar a cidade estagnada enquanto outras localidades se desenvolvem.

A terceira maior metrópole do País não pode parar e merece um futuro melhor do que esse que se avizinha.

