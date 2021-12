Salvador em decesso

Estudo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) colocou Salvador na última colocação entre as dez maiores cidades brasileiras quanto à produção de bens, mercadorias e serviços (PIB).

Foi uma queda de duas posições em relação ao ranking anterior e atestou a impossibilidade de a economia baiana crescer, ao menos suficientemente, para impedir o alargamento da disparidade em relação às cidades do Sul e do Sudeste.

Mais reveladora que essa perda, que inclui a da liderança regional para Fortaleza, é constatar que apenas o Rio de Janeiro, que, assim como São Paulo, interioriza o desenvolvimento, cresceu menos. Com referência a Curitiba, Belo Horizonte e Porto Alegre, os diferenciais são significativos.

O avanço de Fortaleza - inferior ao de Curitiba e Manaus - deve-se ao turismo, à circunstância de que o Ceará se estabeleceu como alternativa ao Caribe - sem atrações temáticas inspiradas em Francis Drake e outros bucaneiros, mas, também, sem os furacões que arruínam férias. Quanto a Manaus, o resultado deve-se à Zona Franca e aos incentivos, sempre ameaçados.

Embora as autoridades devam explicações, especialmente pelo declínio do turismo, a conjuntura instiga a uma percepção mais ampla das causas do atraso e estagnação de Salvador, e também da Bahia e do próprio Norte e Nordeste.

É evidente que a questão do desenvolvimento clama por importantes reformas, incluindo a que ensejaria a desconcentração industrial, a extensão da manufatura a regiões e interiores onde possam ser estabelecidas relações de produção e trabalho competitivas.

Seria uma solução contrária ao furor concentracionista que impõe um arremedo de reforma tributária, apenas para engessar o ICMS, e assim impedir que alguns estados possam oferecer incentivos compensatórios às desvantagens iniciais da localização fabril em seus territórios.

É também o furor que responde pela cruzada que se vê para destinar a maior parte dos royalties procedentes de uma exploração em águas internacionais, a parte do leão, ao Rio, uma agressão aos laços federativos.

