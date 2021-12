Saiba como deixar o seu currículo mais atraente para o mercado

Uma das atividades que mais gosto de fazer em Gestão de Pessoas é dar dicas para estagiários e profissionais sobre como deixar o currículo mais atraente para que os recrutadores se interessem pelo seu perfil. Tenho uma experiência bacana na área, já analisei muitos currículos e fico muito feliz quando recebo o feedback de alguém dizendo que as sugestões o fizeram pelo menos passar da fase do currículo!

Nestas análises, percebo que a maioria das pessoas “erra” em informações parecidas, sem se atentar, talvez, que o currículo é o primeiro contato com o emprego dos sonhos e precisa estar à altura dos seus desejos. Portanto, reuni abaixo as dicas mais importantes para você deixar o seu currículo turbinado:

- Atente-se ao português! É quase unânime para os recrutadores que um currículo com erros de português é facilmente descartado, ou seja, não adianta você ser altamente qualificado para o cargo se você demonstra que não conseguirá escrever um e-mail sequer sem erros de português. Esteja sempre atualizado em relação à gramática e revise completamente o seu currículo antes de enviar para o recrutador;

- Duas a três páginas: para quem está começando a carreira, uma página de currículo é ideal. Para profissionais com mais experiências, no máximo duas a três páginas – quantidade de páginas não necessariamente reflete a qualidade das informações!

- Nada de foto: o currículo não precisa ter foto, a não ser que seja solicitado. Se não for, esqueça foto no currículo, ok?

- Apenas dados pessoais relevantes: vejo em vários currículos que os dados pessoais ou tomam boa parte de uma página, ou são apresentados em excesso. Os principais dados que devemos destacar, de preferência em até três linhas abaixo do seu nome, são: nome completo, estado civil, idade, endereço residencial (rua, número, bairro) e contatos atualizados (telefone e e-mail). CEP, CPF, RG e naturalidade, por exemplo, podem ficar de fora!

- O objetivo profissional deve realmente ser objetivo: muitas pessoas escrevem “atuar na sua empresa visando o crescimento da mesma”. Isto não é objetivo – o objetivo é a área ou o cargo que você deseja atuar, exemplo: Atuar no Setor Financeiro; Coordenação de Recursos Humanos; dentre outros;

- Deixe as competências comportamentais para o momento da entrevista: vejo muitos currículos com a descrição do perfil comportamental do profissional, como: “boa comunicação pessoal, proativo, dinâmico”, dentre outras competências. Evite destaca-las no currículo – para o recrutador, o que importa é o seu perfil durante a entrevista, então deixe para mencionar os seus pontos fortes quando for recrutado, combinado?

- Formação acadêmica superior: se não for um currículo para jovem aprendiz, a formação do Ensino Médio deve ser suprimida do currículo, deixe para mencionar em entrevista apenas se for solicitado. Destaque a formação acadêmica superior (graduação, técnico, pós-graduação), e sempre da mais atual para a mais antiga, destacando o ano de conclusão ou expectativa de conclusão;

- Principais experiências profissionais: no campo de experiências profissionais, se você é um profissional que atuou em diversas empresas, particularmente eu aconselho destacar somente as principais experiências profissionais, pois é possível que muitas se repitam (nos cargos e atividades) e o currículo fique grande e repetitivo. Suprima as experiências de menor tempo e destaque as que você mais se desenvolveu. Se você tem poucas experiências, o ideal é destacar todas;

- Dicas infalíveis para as experiências profissionais: atenção a estas dicas! Ordene sempre da experiência mais atual para a mais antiga; especifique o segmento das empresas que trabalhou (ao lado do nome delas); detalhe bem as suas atividades e em tópicos (evite atividades genéricas, como “supervisão do setor”, prefira “supervisão da equipe do setor composta por x colaboradores, realizando a organização da jornada de trabalho e implementando melhorias de processos para otimização das tarefas”); destaque, logo abaixo do nome da empresa, um projeto ou atividade que você tenha participado diretamente que agregou maior valor à empresa e ao seu desenvolvimento profissional, como a implementação de algum programa, ou ainda as promoções que obteve na empresa durante o período trabalho, enfim, é muito comum os recrutadores perguntarem em entrevista quais foram os seus maiores projetos dentro das empresas; se você tem experiências muito antigas (mais de 15 anos) que são relevantes, crie um campo no currículo de “Outras Experiências Profissionais” e coloque o nome da empresa, segmento, cargo e período trabalhado – deixe para discorrer sobre o seu desempenho em entrevista, para que o currículo não fique muito grande;

- Cursos e qualificações relevantes e atuais: ordene os cursos e treinamentos (destaque os cursos que têm a ver com o seu objetivo profissional) do mais atual para o mais antigo, destacando a instituição e o ano de conclusão dos mesmos. Se forem cursos muito antigos, não vale a pena mencionar em currículo, pois certamente estão defasados para o mercado. Se forem cursos sem validade, pode escrever;

- Habilidades verdadeiras: neste campo você pode escrever as habilidades que são solicitadas, normalmente, como pré-requisitos nas vagas, como Idiomas, Informática, dentre outras. Destaque apenas as habilidades que você domina (nível básico de Inglês, por exemplo, não é relevante). E não minta, em hipótese nenhuma, no seu currículo. Vou confessar uma coisa: certa vez, fui para uma entrevista de uma empresa que exigia Excel como pré-requisito da vaga. À época, o meu Excel era bem básico, mas não destaquei o nível no currículo, apenas coloquei que tinha habilidade em Excel (pensando que seria fácil aprender quando já estivesse contratada). Na seleção, eles perguntaram o meu nível de Excel. Eu disse “é bom, bem suficiente”. Eles então disseram: “ótimo, sinal que você vai conseguir fazer esta prova que elaboramos”, e então me passaram um computador com uma prova de Excel para que eu fizesse naquele mesmo momento. Imagine a minha cara para dizer que na verdade passava longe de ser suficiente?

- Informações adicionais somente se for necessário: se solicitado no processo de seleção da vaga, escreva neste campo informações como a categoria da sua habilitação, se possui automóvel, sua disponibilidade para viagens, e aqui você pode destacar também referências profissionais de colegas que já trabalharam com você (coloque o nome e o sobrenome deles, a empresa e o telefone para contato).

Eu espero que com estas dicas eu tenha ajudado a vocês a elaborar um currículo mais atraente! Desejo boa sorte e bom aproveitamento das lições!

*Administradora especializada em Gestão de Pessoas e consultora em Gestão Empresarial

