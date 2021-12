Roubando os Anéis de Saturno

Saturno é o segundo maior planeta do Sistema Solar, apenas atrás de Júpiter, e o sexto a partir do Sol. Um dos gigantes dos céus, com mais de sessenta luas, é formado em sua maior parte de gases (predominantemente H2 e He) e um pequeno núcleo rochoso, possuindo cerca de 95 massas terrestres e 9 vezes o raio da Terra. Visível a olho nu, é facilmente reconhecível pelos seus incríveis, belíssimos e extensos anéis.

O planeta recebeu este nome em homenagem ao deus romano do tempo. O primeiro a observá-lo e comunicar em detalhe, ao construir seu próprio telescópio a partir de um par de lentes cuidadosamente polidas, foi ninguém menos que o inigualável físico, matemático, astrônomo e filósofo italiano Galileo Galilei (1564 - 1642). Ele reconheceu a estrutura ao redor do planeta, que chamou de alças (“ansae”) por volta de 1610, sem contudo explicar a natureza das mesmas. Cerca de cinquenta anos depois, o físico, matemático e astrônomo holandês Christiaan Huygens (1629 - 1695), com um telescópio mais potente, revelou que as estruturas tratavam-se na verdade de anéis. Huygens ainda descobriu a maior lua do planeta, Titã. Já o matemático e astrônomo italiano Giovanni Domenico Cassini (1625 - 1712) fez outras diversas observações e descobertas a partir do Observatório de Paris em 1665 - que foram publicadas na forma de artigo científico: o primeiro da história!

O célebre físico e matemático escocês James Clerk Maxwell (1831 - 1879) decidiu se debruçar num mistério que envolvia Saturno: entre seus outros vários grandes feitos publicou em 1859 um ensaio sobre a natureza dos anéis do planeta, que levou dois anos para finalizar: “On the Stability of the Motion of Saturn’s Rings” (“Sobre a Estabilidade do Movimento dos Anéis de Saturno”). Demonstrou matematicamente não ser possível que os anéis fossem feitos de placas planas rígidas por não serem estáveis; tampouco fluidos, pois nesta última situação deveriam surgir ondulações e eventuais bolhas que iriam desestabilizar o sistema. Concluiu que deveriam ser compostos de pequeníssimas partículas de poeira e gelo circulando ao redor do planeta com diferentes velocidades em função da distância ao mesmo. Quinze anos depois de sua morte, o astrônomo americano James Edward Keeler (1857 - 1900) conseguiu uma comprovação indireta a partir de análises por um telescópio muito potente, mas foi apenas em 1980 e 1981 que as sondas Voyager 1 e 2 conseguiram registrar e comprovar a proposta de Maxwell (ambas sondas foram lançadas em 1977). Antes disto, houve a missão Pioneer 11, lançada em 1973 e que passou rapidamente por Saturno em 1979. Mais recentemente, foi lançada em 1997 a sonda Cassini-Huygens, atingindo a órbita de Saturno em 2004, e desde então encaminhando novas e belíssimas informações do planeta, seus anéis e satélites, entre eles Encélado, que, como Titã, pode abrigar vida – ou seja, micro-organismos - e que seria uma descoberta S-E-N-S-A-C-I-O-N-A-L. Tal missão deverá encerrar em 2017, com um último e incrível mergulho da sonda por entre seus anéis, literalmente roubando as derradeiras informações antes de acabar seu combustível...

No entanto, não é necessário ser cientista para entender e se encantar com as teorias científicas, pois é possível chegar até Saturno através da poesia. Como disse certa vez a incrível cantora, compositora, atriz, ativista e intérprete brasileira Rita Lee Jones (n. 1947), a “Rainha do Rock Brasileiro”, numa belíssima canção: “Nosso amor vale tanto / Por você vou roubar os anéis de Saturno!”

*Professor da Escola Politécnica, Departamento de Engenharia Química e do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências da Ufba

