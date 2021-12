Qualidades de Oscar Niemeyer

A morte tende a apagar imperfeições e criar qualidades. No caso de Oscar Niemeyer, que morreu às vésperas de completar 105 anos, as qualidades não precisaram ser inventadas, apenas relembradas.

O carioca nascido no bairro das Laranjeiras foi o maior arquiteto do Brasil e um dos mais importantes do mundo. Colocou a arquitetura brasileira no mapa, trouxe o modernismo em sua área para o País e criou uma marca inconfundível.

É chamado, com razão, de o mestre das curvas, aquele que soube dar leveza e sensualidade ao concreto. Aprendeu muito com outro ícone das construções, o suíço Le Corbusier, de quem foi discípulo.

No início da carreira, absorveu muito dos cinco pontos-chave definidos pelo mestre, como os vãos livres e o uso de pilotis.

Mas em alguns aspectos superou o suíço. O próprio Le Corbusier afirmou sobre o brasileiro: "Desde o início, Niemeyer soube dar total liberdade para as descobertas da arquitetura moderna".

Niemeyer teve a chance que poucos arquitetos no mundo tiveram, projetar uma cidade inteira: Brasília. Para construir o sonho de Juscelino Kubitschek, teve quatro anos. Hoje, a capital do Brasil é um dos patrimônios mundiais da humanidade segundo a Unesco.

Estão lá algumas de suas principais obras, como o Congresso Nacional, com suas torres e cúpulas; o Palácio do Itamaraty e a Catedral, um marco de Brasília e do Brasil.

Sua presença em Salvador é acanhada. Duas obras que estão longe de figurar entre suas melhores: a Praça de Oxum e o túmulo de Marighella.

Lógico que o arquiteto não foi uma unanimidade. Muitas críticas foram por razões ideológicas, devido a seu eterno apego ao comunismo - mesmo depois da descoberta das atrocidades de Stalin - e a figuras como Fidel Castro.

No campo arquitetônico, alguns diziam que era mais um escultor, que se preocupava com a forma, não com a habitabilidade de suas construções.

A esses, respondia que, em seu trabalho, as formas não se submetiam às funções, mas à beleza. Beleza que tirava dos contornos de montanhas, dos rios e do corpo das mulheres.

