Protestos: eficácia versus participação

A atual onda de protestos no Brasil tem sido objeto de indagações e de análises. A despeito das críticas ao movimento, seja por seu caráter heterogênico seja pela falta de clareza quanto aos seus objetivos, existem questões que são motivos de debates. Assim, estudiosos da democracia contemporânea, de modo especial Dahl e Sartori, advogam pela eficácia da democracia representativa em vez do aumento de sua participação. Por outro lado, os defensores da participação, de modo especial o sociólogo alemão Jürgen Habermas, defendem que deveria haver uma maior participação dos cidadãos no processo de tomada de decisões.



Os protestos atuais têm tido apoio da mídia por serem frequentados pela juventude da classe média com acesso à internet, muito mais preocupada com a falta de participação do que no aumento da eficácia. A democracia no Brasil foi eficaz na melhoria da qualidade de vida da população, algo que se reflete em nossos indicadores sociais, seja pelo aumento do salário mínimo, do emprego, da diminuição da pobreza, inclusive houve a diminuição das desigualdades sociais, algo que poucos países do mundo conseguiram.



Tenho dúvidas de que a classe média realmente queira a melhoria da qualidade de vida da população pobre, uma vez que grande parte de suas reivindicações é vazia de conteúdo, pobre de espírito, vaga, sendo que algumas vão contra programas sociais tipo Bolsa Família, importante instrumento de combate à pobreza e desigualdades sociais.



O paradoxo dos atuais protestos tem ao meu ver relação com esses dilemas da participação. Enquanto que a classe média brasileira, muito mais presente nos protestos, mas com menos votos, advoga por mais participação, as classes populares, com mais votos, menos participativas no momento, parecem estar mais satisfeitas com a eficácia promovida pela democracia representativa. Em virtude disso, os protestos parecem ainda ser muito mais motivados pela distinção das classes sociais, cujos interesses permanecem antagônicos.

*Doutor em Sociologia pela Universidade de Heidelberg, Alemanha, e Professor da UFRB

adblock ativo