Procissão na Santa Luzia?

Prezado Neto, nosso prefeito, de quem partiu a profana ideia de levar a santa ao inferno? Por favor, de quem foi a insólita surpresa de bloquear direitos de uma hora para outra, deteriorando a vida de quem vive anos e anos na ex-discreta, agora perigosa, Santa Luzia, a arborizada e silente rua (já foi muito mais) do Horto Florestal? Essa gente, eu também, jamais esperava que suas casas e seu modo de viver fossem subitamente violados por um tráfego enlouquecido cheio de carros em disparada e truculentos caminhões, além das motos barulhentas, todos a infringir regras e leis. Essa gente que não saiu em passeatas quer saber, prezado Neto, quem autorizou o infeliz passe livre, sim, livre das multas desdenhadas em inúteis avisos de 40 km, pendurados em postes à espera do pior?

Quem adensou o trânsito, que não era santo e já matou animais de estimação, agora o destrambelhou mais ainda, rua abaixo, misturando quem vai para a Garibaldi e Vasco da Gama com os que se destinam ao Iguatemi e adjacências. Depois da maldade, estes últimos têm que se esgueirar em uma árdua tesoura diante da Embasa Baía Azul, engarrafando bem mais do que antes. Quem achou que sair da Santa Luzia pela Alameda dos Ipês era ruim, por causa da tesoura dos que vão fazer o retorno em frente à Ceasa, pode constatar que o trânsito piorou muito diante da Embasa, mesmo com a ajuda de tímidos cones que pouco ou nada ajudam a quem vai em direção ao Iguatemi, em especial os ônibus quase sem espaço para manobrar.

Enquanto a prefeitura não cria um retorno anterior ao que existe em frente à Ceasa, aliviando a saída pela Alameda dos Ipês, ela deve voltar a ser fiscalizada pela Transalvador, antes que o trânsito enfurecido acabe com a Santa Luzia. O povo precisa ser respeitado em direitos adquiridos. Salve o que resta do Horto Florestal, cujas casas estão cheias de pessoas que escolheram viver perto de árvores centenárias. Por favor, caro Neto, não favoreça uma pacífica procissão de eleitores, muitos seus. Nem todos são jovens como você.

*pediatra, membro da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Academia Americana de Pediatria

