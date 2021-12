Presidencialismo militar

O presidencialismo de coalizão brasileiro tem uma peculiaridade bastante estudada pela ciência política. Por causa do comportamento eleitoral pouco ideológico da sociedade, do multipartidarismo e da fragmentação partidária, os presidentes eleitos no pós-88 não conseguiram eleger a maioria das cadeiras na Câmara dos Deputado--e precisaram montar uma coalizão partidária. FHC saiu das urnas em 1994 com 62 deputados eleitos por seu partido, o PSDB. Em 1998, os tucanos elegeram 99 parlamentares. Em 2002, o PT elegeu Lula e 99 deputados federais. Este formato institucional, que ocorre nas eleições presidenciais desde 1989, é muito semelhante aos sistemas parlamentaristas, nos quais os partidos eleitos para o parlamento formam uma aliança visando à maioria parlamentar e possuem a prerrogativa de montar o gabinete (Poder Executivo).

Quando o presidente Bolsonaro escolheu o General Hamilton Mourão como vice, circulava na coordenação de sua campanha uma estratégia eleitoral previsível: a presença dos militares no seu governo seria um “freio” à corrupção e aos “maus costumes”, expressos na alegoria da desordem e da anomia. Bolsonaro segmentou seu marketing político para diferentes grupos, e os apoiadores da Lava Jato e dos militares foram alvo da cantilena segundo a qual a presença das Forças Armadas no jogo eleitoral (com Bolsonaro) reestabeleceria a legitimidade republicana.

Eleito, Bolsonaro bancou a presença dos militares no Palácio do Planalto como algo incontornável para tocar a máquina governamental, sobretudo no lugar dos partidos. O desprezo não poupou nem mesmo o PSL, que saiu das eleições com uma bancada de 52 deputados (10% das cadeiras da Câmara) mas não teve espaço no governo, muito menos na articulação política Executivo-Legislativo.

O uso de quadros das Forças Armadas no Executivo não constitui um problema em si; outros governos fizeram o mesmo. Bolsonaro, no entanto, nomeou cerca de 3 mil militares para cargos de natureza política; ou seja: o critério está longe de ser técnico.

As Forças Armadas se comportam no governo como um partido político, com capacidade de agregar interesses, servindo de “escudo” institucional para o presidente ameaçar os outros poderes, como se estes tivessem menos legitimidade política do que a conquistada nas urnas por ele.

A crise política em que vive o país é dramática e disfuncional: o presidencialismo militar operado por Bolsonaro coloca as Forças Armadas nas vestes de um partido político. Bolsonaro usa os militares como um instrumento para concentrar poder, mesmo que o preço seja aniquilar as instituições e a sociedade civil. Os militares governistas e as Forças Armadas precisam revelar se estão incondicionalmente com Bolsonaro ou com a democracia.

Cláudio André de Souza é professor de Ciência Política da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) e autor de “Para onde vai a política brasileira” (Appris, 2018).

adblock ativo