Por que o senhor atirou em mim?

A pergunta comoveu e indignou o país. Ou deveria. Não sei se apenas pelo fato de ter vivido por anos no coração da rebelião, no Jaçanã, onde experimentei minha adolescência, me tornei adulto, não sei se por isso, a pergunta me tocou profundamente. Douglas ainda teve força e lucidez para fazer a indagação, e então cair morto aos 17 anos. Estudava e trabalhava. A dor da mãe, Madona banhada em lágrimas, aumentou a comoção. Como perder um filho na flor da idade? Fosse qual idade fosse e a dor seria enorme, quanto mais um menino como Douglas, varado por uma bala sem quê nem pra quê. E nesse caso nem se pode falar de bala perdida.



Depois do assassinato, boa parte da população da zona norte da capital paulista, especialmente do Jaçanã, Parque Edu Chaves, Vila Medeiros, saiu às ruas e protestou das mais variadas formas, espalhando indignação, raiva, fogo. The fire next time, lembrei-me de James Baldwin. Vamos ser verdadeiros, não alisemos a ferida: o absurdo seria uma atitude serena diante de um crime assim. Como esperar passividade, tranquilidade face a tanta brutalidade de uma polícia pronta para matar? No entanto, lamentavelmente, não se pode reduzir o problema a Douglas, triste que seja. Mais triste é o volume absurdo de jovens pobres e negros mortos cotidianamente nas periferias das cidades.



Não basta buscar adjetivos fáceis: são os vândalos, os Black Blocks. Não basta pedir manifestações ordeiras - todos nós queremos seja assim. Mas como, se a polícia bate e atira primeiro, sempre? E mata, seguidamente, em todo o país. Lembro-me do episódio do coronel espancado por jovens em São Paulo, e que teve a serenidade de pedir à tropa que não perdesse a cabeça. Houve uma onda de indignação contra a atitude da moçada. Não se trata de propor seja esta a melhor maneira de se manifestar. Mas, perguntemos, e quando a polícia chega barbarizando, espancando, balas de borracha, cacetete, a zorra toda? Os jovens estão reagindo a essa barbárie.



O buraco, creio, é muito mais embaixo. E não vou tratar do significado geral das manifestações. Apenas da polícia, ou das polícias. O estado brasileiro está diante da necessidade de muitas reformas. E tenho convicção da necessidade de uma mudança profunda na nossa estrutura policial. Não é possível perdurar uma polícia militar preparada para a guerra, ainda com a ideia do inimigo interno, conceito herdado da ditadura que a criou. A tropa vai para as ruas vestida para matar, aparelhada para matar, sabendo que vai encontrar um inimigo poderoso, multidões em movimento, e melhor ainda se não forem dóceis, como não tem sido nos últimos meses. Aí é que a PM desce a madeira.



E não adianta pensar em educação, em formação dos policiais. A estrutura vem lá de trás. Os pobres são inimigos potenciais sempre, a miséria é criminalizada sempre. Mais ainda, se negra. Por que será que morrem jovens pobres e negros aos magotes em nossas periferias metropolitanas? Por que essa pena de morte rotineiramente aplicada criteriosamente nas regiões mais pobres de nossas cidades? Sim, os militares são homens e mulheres do nosso povo, e sofrem muito no interior dessa estrutura. Não tem como escapar das regras e da cultura instituída, da natureza da corporação militarizada ao extremo. É guerra, sempre.



As PMs, tal como são, não rimam com democracia. Há de se desmilitarizar nossa polícia. Esta, para sintonizar-se com o período democrático atual, o mais longo de nossa história, precisa instituir-se como polícia garantidora de direitos, protetora das leis, defensora dos cidadãos e das cidadãs. Isso, lamentavelmente, não entrou na nossa agenda política. Se quisermos evitar a continuidade desse impressionante derramamento de sangue, precisa entrar. Claro que há outros aspectos, a criminalização dos usuários de drogas chamadas ilícitas, um deles. As cidades brasileiras têm nos alertado: mais e mais repressão não vai resolver. Outra polícia e muito diálogo, sim. O Congresso Nacional está chamado a contribuir para resolver o problema. Senão, outros Douglas continuarão a perguntar, a atormentar a sociedade brasileira: Por que o senhor atirou em mim?

