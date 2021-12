Por que é difícil um profissional de empresa grande trabalhar em uma pequena?

Escrevo este texto por acreditar que, frente ao momento atual de recolocações no mercado, de reinvenção de carreira, de novas oportunidades profissionais, é importante aquele profissional acostumado a trabalhar em empresas grandes e sólidas saber que nem todas as empresas se comportam ou são como tal, então espero que, com a minha experiência e algumas observações, seja possível uma adaptação mais rápida a um eventual novo ambiente de trabalho!

Em toda a minha carreira, trabalhei em empresas de médio e grande porte. Todas consolidadas, com processos bem (ou quase) definidos, com organograma claro e jornada de trabalho controlada. Apaixonei-me pela área de processos gerenciais (campos multidisciplinares dentro da empresa que organizam e estruturam operações a fim de torná-las mais seguras) e passei a atuar há alguns anos como consultora em gestão empresarial, com foco neste segmento.

Há dois anos, fui convidada a trabalhar em uma startup (empresa com ideia inovadora cujo modelo de negócio oferece um retorno rápido e crescente) como Gestora de Operações. A proposta era tentadora: estruturar o setor administrativo e financeiro da empresa do zero. Para uma fã de processos como eu, seria moleza!

Foi então que descobri que o pudim na verdade era rapadura. Descobri que não é nada fácil estruturar um setor em um ambiente dinâmico, com iniciativas realizadas aos montes quase que diariamente, com mentes jovens que a última coisa que desejam são pequenas grades frente aos seus grandes feitos.

Quando trabalhamos em empresas grandes, sabemos que, para um processo acontecer, é necessário que alguns setores se envolvam, então precisamos agendar reunião, abrir chamados, enviar e-mails e aguardar um retorno. Em empresas menores, normalmente uma decisão tem que ser tomada logo, e especialmente uma única pessoa toma conta de vários processos, como aquele cara que é o responsável por fazer cotação, comprar o produto, receber a nota fiscal, lançar no sistema e realizar a programação do pagamento.

Há aí alguns descompassos inevitáveis, retratados perfeitamente por Ben Horowitz, uma das mentes mais respeitadas no Vale do Silício, em seu livro O Lado Difícil das Situações Difíceis. Horowitz nos presenteia com a ideia do descompasso de ritmo, quando aguardamos as coisas acontecerem baseado em cronogramas estipulados, e descompasso de habilidades, quando nitidamente as habilidades para gerir empresa grande, como a expertise em situações complexas, não se aplicam a empresas menores, que quanto mais simplistas, melhor para um crescimento mais rápido.

O que fazer, então? Será que existe um “pulo do gato” para conseguirmos nos adaptar de forma rápida e eficiente? Se existisse, não faria sentido o título deste texto, não é mesmo? Toda mudança é difícil, toda adaptação é cercada de tensão. O que eu posso oferecer como dica é o que aprendi na startup que trabalhei: precisamos pensar “pequeno”. Não no sentido literal da palavra, não no sentido de entrarmos em uma caixa e não sairmos mais. O que precisamos é termos em mente que somos uma empresa pequena, em fase de crescimento, e para que esta fase seja mais rápida do que o normal, os processos devem ocorrer de forma rápida. Não adianta criar processos que envolvam muitos profissionais se o que temos é uma equipe enxuta e sobrecarregada (o que é bem normal em empresa pequena). Não adianta estipular quantidade de dias úteis para revisar contratos se o que temos são minutos entre uma venda crucial e outra.

A proposta que faço àquele profissional acostumado a trabalhar em empresa grande e que se vê diante de menos processos definidos e mais “correria” é: nada de pânico! É possível nos adaptarmos, é possível martelarmos nossa mente para encontrarmos saídas mais simples para processos que também serão, inclusive, mais simples. Estabeleça metas diárias de produção, pense nos processos que não fazem sentidos serem direcionados a outras pessoas que não a sua própria equipe, faça reuniões curtas, conheça o negócio de ponta a ponta. Em pouco tempo você verá que será capaz de ser mais dinâmico do que sequer imaginou!

Eu preciso deixar registrado que não é tão fácil, mas nem de longe é impossível. Eu levei um tempo para aprender e, na verdade, me considero em constante aprendizado. Percebi também que nem tudo em empresa pequena é atraente para um profissional proveniente de empresa grande (hoje por exemplo eu atuo com Processos em uma empresa mais consolidada no mercado), e não há nenhum problema quanto a isso (claro, o inverso também é válido). O que importa é nos reinventarmos. Eu espero que possa provocar na mente de vocês uma revolução para acreditar em você mesmo. É possível nos adaptarmos e descobrirmos novas habilidades, e talvez esta seja a maior recompensa. Foi a minha!

Desejo bom aproveitamento das lições e boa sorte!

*Administração especializada em Gestão de Pessoas e consultoria em Gestão Empresarial

