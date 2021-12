Acredito que quase todo mundo já passou pela seguinte situação: participar de uma entrevista de emprego, aguardar ansioso pela resposta e... nada acontecer. Nem uma ligaçãozinha, nem um e-mailzinho, nada. Se você trabalha com Recursos Humanos, esse texto é para você. Por favor, nós precisamos de um retorno!

Sentimento incômodo: ansiedade

Não existe essa pessoa no mundo que não tenha um mínimo de expectativa referente ao resultado de uma avaliação. A entrevista de emprego é exatamente isso: uma avaliação pela qual passamos em uma empresa que desejamos trabalhar. Bem, se estamos passando por uma avaliação é porque existe um planejamento futuro e, naturalmente, depende do resultado da mesma. Saber se formos bem ou mal avaliados é de fundamental importância para seguirmos com os nossos planos. E a dependência de outrem para prosseguir na nossa vida pessoal e profissional nos causa um incômodo muito grande, e esta ansiedade certamente não nos ajuda em nada.

Por que o feedback negativo é importante?

O feedback é um presente oferecido por outra pessoa. Uma pessoa de fora, que não conhece a nossa identidade, consegue enxergar alguns pontos cegos nossos que, quando entendidos como oportunidades de melhoria, nos fazem desenvolver de maneira muito mais rápida. Quando o recrutador entra em contato com o candidato para lhe dizer que o seu perfil não foi aproveitado e o presenteia com os motivos, o candidato sabe exatamente quais são os pontos a desenvolver que podem destacá-lo no mercado, e ainda pleitear novamente no futuro uma vaga na mesma empresa. Portanto, o feedback, mesmo negativo, é muito importante para o candidato. Pense que, com atitudes como essa, bons profissionais estarão disponíveis mais intensamente no mercado. Se você quiser entender um pouco mais sobre este tema incrível, clique aqui e se delicie com mais conhecimento!

Como organizar então o retorno a todos os candidatos de maneira otimizada?

É uma dica nada sustentável, mas imprimir os currículos dos candidatos entrevistados e fazer anotações ajuda a especificar os motivos pelos quais você aprova ou não o perfil. Certifique-se de que os contatos de todos os candidatos estão atualizados (e-mail, telefone, contato para recados). No ato da entrevista, informe ao candidato o prazo máximo para o retorno, mesmo negativo, e que ele fique atento ao e-mail e telefone. A minha sugestão é que pelo menos você dê o retorno para os candidatos via e-mail, se não conseguir fazê-lo por telefone. Como pode ser muito trabalhoso responder a todos de maneira personalizada, especialmente se o processo seletivo envolveu muitos candidatos, sugiro que você destaque o que fez recrutar outro profissional, como por exemplo: “nós optamos por selecionar um profissional com o perfil mais experiente e com conhecimentos específicos na área, como Excel avançado e inglês fluente”. Assim, você pode otimizar o retorno fazendo deste e-mail o padrão de resposta a todos os candidatos não selecionados e os mesmos ficam sabendo quais foram os pontos que não os fizeram avançar no processo, tornando-se mais fácil buscar o desenvolvimento.

Espero que eu tenha mostrado, mesmo de forma sucinta, os pontos importantes de recebermos um retorno de um processo seletivo. Para o recrutador, o momento da entrevista é uma atividade corriqueira dentro da organização. Para o candidato, é um momento decisivo em sua vida. Precisamos ter a empatia suficiente para percebermos o quão importante é darmos a atenção necessária às ansiedades dos candidatos.

Desejo bom aproveitamento das lições e boa sorte!

*Administradora especializada em Gestão de Pessoas e consultora em Gestão Empresarial

