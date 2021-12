Para sempre Mandela

Nelson Mandela (1918-2013) faz parte do seleto grupo de pessoas que se tornaram imortais ainda em vida. Isso porque sua trajetória de lutas comoveu o mundo todo.



Carismático, abraçou a luta de combate ao apartheid, ficou preso por 27 anos e, ao ser libertado, ganhou o direito de comandar um país com o desafio de uni-lo. Mandela não foi perfeito, afinal é humano, mas soube potencializar seus acertos.



Foi certeiro e coerente principalmente na forma de denunciar e compreender o racismo. De forma sintética, expôs a complexidade do preconceito ao mostrá-lo como resultado de aprendizagem. E ao dizer isso, frisou que o racismo não nasce com cada homem ou mulher. Ele é resultado de um contexto histórico que atinge diversos países, inclusive o Brasil.



Como a mais negra cidade das Américas, Salvador não ficaria indiferente a uma luta que é a da maioria dos seus habitantes. Se a capital baiana não vive um regime de segregação racial explícita em lei, convive com as várias nuances de um racismo velado. Daí porque Mandela foi cantado em verso e prosa pelos blocos afro nos anos 80 e recebido com festa na Bahia em 1991.



Mandela falou a língua que os baianos entendem, pois compreendeu e denunciou o racismo que se sustenta de várias formas, inclusive no campo simbólico. Tanto que sabia que a África do Sul pós-apartheid não mudaria da noite para o dia.



Por isso, uma das suas propostas de reconciliação a um país dividido pela ideia de que a humanidade é medida por traços físicos, como cor da pele e textura de cabelo, foi a união para vencer uma disputa mundial de rúgbi. Esse gesto em sua grandeza simbólica está bem traduzido no filme Invictus (2009), de Clint Eastwood.



Com seus discursos e luta para unir a África do Sul, Mandela ensinou como libertar-se do ódio diante de alguém diferente. Podia seguir o caminho de ditadores africanos. Não o fez, cumpriu um só mandato como presidente e optou pela democracia. Podia ter pregado a revanche contra os brancos. Acertadamente, preferiu o perdão, a reconciliação.

