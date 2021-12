Pandemia, aulas virtuais e mensalidades: o atual cenário e as perspectivas para estudantes e instituições

Após cerca de três meses de isolamento social em decorrência da pandemia causada pelo vírus SARS-COVID-02 (“coronavírus”) e nebulosidade quanto ao retorno das aulas presenciais no país, a problemática em torno das mensalidades de escolas, faculdades, cursos de pós-graduação lato e stricto sensu e afins ainda não alcançou uma solução satisfatória para estudantes e instituições de ensino.

Em verdade, muito embora o Ministério da Justiça e Segurança Pública, através da Nota Técnica nº 26/2020, tenha recomendado a negociação caso a caso baseada na realidade específica de cada contrato educacional, a intransigência das empresas do ramo nesse sentido tem sido obstáculo à resolução por este caminho.

No Estado da Bahia, no que se refere ao ensino escolar, foi necessária a atuação do Ministério Público do Estado – em conjunto ao Procon e Defensoria Pública – para que 46 escolas particulares de Salvador assinassem um Termo de Ajustamento de Conduta se comprometendo, dentre outras condutas, a conceder desconto linear nas mensalidades – 30% à educação infantil (03 a 05 anos), 25% ao ensino fundamental I e 20% ao ensino fundamental II e ensino médio.

Com a retroatividade conferida ao Termo de Ajustamento de Conduta até o mês de março, os responsáveis financeiros ainda poderão pleitear a restituição dos valores pagos a maior no início da suspensão das aulas presenciais, isto tanto em relação às mensalidades como no tocante às atividades extracurriculares, como esportes e turno complementar.

Vale notar que o acordo firmado representa relevante parâmetro para os responsáveis que têm estudantes matriculados em outras escolas que não estão neste grupo negociante, sendo de direito pleitear descontos similares – ou superiores, a depender do caso – às suas respectivas instituições de ensino.Inclusive, no âmbito do Judiciário, o TJBA já havia concedido liminares em face de três escolas de Salvador, em patamares de 60%, 50% e 30%.

No que se refere ao ensino superior e pós-graduação, a resistência quanto à negociação individualizada também vem sendo a tônica das instituições de ensino particulares do Estado da Bahia.

Nesse sentido, o Ministério Público já se prontificou a, após a instauração de uma série de inquéritos civis, ingressar com uma Ação Civil Pública em face de 15 empresas que prestam tais serviços. Dentre os diversos pedidos formulados pelo ente público, está o abatimento no patamar de 30% dos cursos presenciais (graduação e pós) das instituições. No entanto, tal processo ainda tem retorno incerto para os consumidores, uma vez que ainda está em fase inicial detramitação e não se fundamenta nas especificidades de cada instituição e dos contratantes do serviço.

Nesse tema, novamente, a Justiça já apresenta decisões exitosas em favor dos estudantes. Nos Tribunais de Justiça do Rio de Janeiro e de São Paulo já se concedeu tutela de urgência para redução temporária de 50% nas mensalidades de alunos de faculdades de medicina (Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá – 5ª CC/TJRJ; Fundação Souza Marques - 37ª VC/TJRJ e Universidade Anhembi Morumbi – 3ª VC/TJSP ), em razão do desequilíbrio decorrente da impossibilidade de prestação dos serviços na forma contratada, por exemplo, a ausência de acesso a laboratórios e biblioteca.

Nota-se que, quanto ao ensino superior, a questão também vai além da mera migração da aula para o ambiente virtual e redução de custos da empresa, se agravando quando é imprescindível à formação do aluno a realização de atividades práticas cujo o custo compõe a mensalidade do aluno.

Fato é que já não se pode negar que a modificação do cenário econômico desencadeada pelo coronavírus justifica a alteração da base contratual acordada, tanto pela redução dos custos das empresas, quanto por força da redução da qualidade do serviço contratado. Vale lembrar que isso se verifica não apenas no ensino escolar e universitário, mas em todo serviço educacional que fora contratado como presencial e está sendo prestado virtualmente.

Portanto, se constata que, apesar da resistência inicial das instituições, o reajuste contratual vem pouco a pouco se consolidando como caminho inevitável neste cenário, e que certamente será buscado pelos consumidores – em sua maioria, afetados financeiramente pela crise – e alcançado, seja pela via da negociação satisfatória, seja pela, as vezes inevitável, judicialização da questão.

Por Pedro Fernandes Rohenkohl (pedro@joau.com.br) e Rebeca Silva Lima (rebeca@joau.com.br)

