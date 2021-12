Os três nomes da Fonte

O historiador Cid Teixeira torce o nariz toda vez que se cogita mudar nomes de logradouros públicos. Acha que se trata de um desserviço à história. E evoca o exemplo:

- Wall Street, em Nova Iorque, tornou-se o maior centro financeiro do mundo e nunca mudou o nome. Wall Street é Rua da Vala.

Agora, Octávio Mangabeira, o nome histórico, vai virar uma plaquinha num inexistente Complexo Esportivo Arena Fonte (um prêmio de consolação), para ceder lugar a Itaipava Arena Fonte Nova, por conta da Itaipava, a cervejaria, que vai pagar por isso.

A prática já é comum na Europa, onde os estádios são particulares. No Brasil, o único precedente é a Arena da Baixada, em Curitiba, cujo nome o dono, o Atlético-PR, alugou à Kyocera, uma multinacional.

Com estádio público, no Brasil, a tradição é de dois nomes, o apelido e o oficial. Assim é que o Maracanã é Mário Filho, o Pacaembu é Machado de Carvalho, o Mineirão é Magalhães Pinto, o Pituaçu é Roberto Santos e por aí (vale para outros logradouros), e a Fonte Nova, Octávio Mangabeira.

A nova Fonte Nova inaugura um novo tempo. Terá três nomes, o apelido, o oficial e o de aluguel, a não ser que da Bahia surja uma nova tradição, o estádio de três nomes, o oficial, o apelido e o de aluguel.

E o aeroporto? - Só por curiosidade: o que dirão agora com a Itaipava Fonte Nova os que são contra a mudança do nome do Aeroporto Dois de Julho para Luís Eduardo Magalhães? Vamos ver como virá o 2 de Julho.



Na rede - Seja como for, a Itaipava Arena Fonte Nova já está bombando nas redes sociais. Há torcedores do Vitória temendo que o Barradão vire Barradão 51.

E outros dizendo que, nesse caso, o mais light seria o governo fechar com a cachaça Pitú para o Estádio de Pituaçu.

O Pitú já está na veia.

E ganham pouco mais de R$ 18 mil cada.

*trecho da coluna diária Tempo Presente do jornal A TARDE

adblock ativo