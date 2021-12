Um currículo construído de forma inadequada pode fechar portas no mundo do trabalho. Por outro lado, quando está claro, conciso, objetivo, e até mesmo criativo, as chances de avanço nas etapas de seleção aumentam consideravelmente.

A princípio, é preciso esclarecer que, dificilmente, um empregador vai contratar alguém por gostar da apresentação profissional descrita em uma ou duas folhas de papel. Todavia, há uma forte tendência de que o profissional não tenha ao menos a possibilidade de ser entrevistado quando o currículo está inadequado. Conheça abaixo os sete erros mais comuns no currículo que podem destruir suas chances de contratação.

1º) Erros gramaticais: Erros de ortografia, concordância, regência, podem causar uma falsa impressão de falta de domínio da língua portuguesa ou de descaso. Para não cair nessa armadilha, você pode recorrer à internet, que reúne uma série de ferramentas gratuitas, como os corretores gramaticais dos programas de edição de textos. Outra alternativa é buscar uma consultoria de profissionais para uma revisão.

2º) Prolixidade: Evite textos longos e detalhamento excessivo de informações. Textos mais objetivos tornam o material mais atraente e fáceis de serem avaliados pelos recrutadores.

3º) Muitas experiências profissionais curtas: Ao contrário do que muitos pensam, reunir diversas experiências profissionais nem sempre é bem avaliado. Sobretudo, quando compreendem curtos períodos de tempo e áreas muito distintas. O excesso de experiências pode causar a impressão de falta de especialização na área. Neste caso, recomenda-se citar as experiências principais, duradouras e/ou voltadas à área de atuação pretendida.

4º) Falta de foco: Fique atento para não estender muito o leque de áreas de atuação. Isso pode causar a impressão de falta de especialização.

5º) Informações falsas: Mentir nunca é um bom caminho e, no currículo, é considerado um erro grave e até criminoso, visto que o candidato pode ser solicitado a comprovar tais informações e, por este motivo, incorrer em falsidade ideológica ou documental. Além disso, denota um desvio de caráter danoso à empregabilidade.

6º) Expressões em latim: Em português, o documento se chama apenas ‘Currículo’, em latim, chama-se ‘Curriculum Vitae’. Para intitular o documento, pode-se utilizar ambas as expressões, mas nunca misturadas. Logo, jamais escreva ‘currículo vitae’.

7º) Imagem: Normalmente, a inclusão da fotografia é opcional e, se a vaga não solicita de maneira expressa, é de bom tom não incluir. Caso seja necessária a inserção, cuidados com a qualidade da imagem e a postura profissional são relevantes. É importante estar atento à roupa, preferir blusa fechada, terno, sorriso discreto e estar atento à luminosidade e à impressão de qualidade.

Finalmente, para fins acadêmicos (atuação como docente, pesquisador, extensionista, cursos de pós-graduação), utilize o Currículo Lattes, elaborado diretamente na Plataforma do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), pela internet e atualizado constantemente.

E, lembre-se, apesar dos padrões de currículos existentes, um layout criativo e o destaque das características, atividades e competências profissionais adequadas à área de atuação pretendida são sempre um diferencial!

*Advogada, professora e coordenadora dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Gestão de Segurança Privada e Recursos Humanos da Faculdade Pitágoras de Jequié (BA).

