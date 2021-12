Os brasileiros e a saudade do Lula

De acordo com o Aurélio, 'saudade' é uma lembrança grata de pessoa ausente ou de alguma coisa de que alguém se vê privado. Sentimento universal, que tem atingindo grande parte dos brasileiros, quando o assunto são as eleições de 2018. Os números apontados pela pesquisa CNT-MDA mostram que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera todos os cenários para a sucessão presidencial, com 30,5% da preferência. Uma pesquisa feita pela empresa Ideia Inteligência, ao explorar os argumentos e justificativas de um selecionado grupo de eleitores, que andam afastados do PT, identificou sinais de um sentimento de nostalgia em relação à sua gestão, de 2003 a 2010.

As lembranças proporcionadas pela "Era Lula" remetem a um país otimista, em crescimento e democraticamente representado. Quando assumiu a presidência em 2003, Lula enfrentou desemprego, inflação e recessão, mas ainda assim ampliou o crédito para a produção e o consumo e fez a roda da economia girar, criando mais de 22 milhões de empregos. Em linhas gerais, os jovens tiveram oportunidade com o Prouni, Fies, Pronatec e a criação de novas universidades; e após a criação do programa Fome Zero, que completou 14 anos, o Brasil reduziu em 82% a população em situação de subalimentação, entre 2002 e 2012, conforme dados do relatório "O Estado da Insegurança Alimentar no Mundo – 2014".

Demonstrar o desejo de trazer de volta à presidência um homem que nem sequer homologou a candidatura é querer dar um basta no atual aspecto econômico brasileiro, sobretudo nordestino; é interromper os cortes na educação brasileira; é lutar contra a previsão do estudo inédito do Banco Mundial, no qual revela que o número de pessoas vivendo na pobreza no Brasil deverá aumentar entre 2,5 milhões e 3,6 milhões até o fim de 2017.

A composição de Haroldo Lobo e Marino Pinto, em 1951, que embalou a volta de Getúlio Vargas ao cenário político, 'Bota o retrato do velho outra vez. Bota no mesmo lugar', nunca esteve tão atual. Apesar das cinco ações na Justiça Federal, do massacre midiático sofrido diariamente e da recente perda de maior e melhor companheira de trajetória, Luiz Inácio Lula da Silva já recebe o abraço de um povo saudoso e melancólico, que não aguenta mais ouvir a palavra crise.

