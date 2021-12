O que o momento político tem a ver com nosso desenvolvimento profissional?

É sabido e percebido que estamos vivendo momentos políticos bem delicados, certamente um dos mais importantes da história que a próxima geração vai estudar (ou já está estudando). Por este motivo, estive pensando sobre a seguinte indagação: o que o momento político atual tem a ver com o nosso desenvolvimento profissional? Não precisei pensar muito para achar a resposta: simplesmente NADA. Mas... como assim?

O nosso desenvolvimento profissional é uma das coisas que não depende de ocorrências externas: depende única e exclusivamente da gente. Talvez você não concorde comigo, talvez surjam alguns questionamentos (pertinentes, inclusive). Quem sabe sejam os questionamentos abaixo, e quem sabe eu consiga expandir a mente de vocês com respostas baseadas em experiências profissionais não só minhas, mas como a de uma comunidade de profissionais bem-sucedidos que não se acomodaram em “colocar a culpa” nos fatores externos. Vamos lá nos inspirar?

A empresa que eu trabalho não investe no desenvolvimento dos funcionários

Não é só a empresa que você trabalha, infelizmente a de muita gente também. Neste caso, há algumas atitudes que podem ser tomadas que fazem a diferença, como: a) sugerir ao seu líder em reuniões de feedback ou de planejamento de atividades que alguns resultados seriam melhor apresentados se houvesse o investimento em qualificação da equipe (apresente uma listagem de cursos de qualificação interessantes); b) sugerir ao departamento de Pessoas palestras e workshops relevantes para qualificação do pessoal; c) você mesmo buscar no mercado pessoas que topariam fazer uma apresentação gratuita na empresa que você trabalha sobre assuntos que dominam e que ajudarão você e sua equipe a se desenvolverem mais rápido. Normalmente quando eu me deparo com empresas que não priorizam a qualificação dos funcionários, opto por esta última atitude e SEMPRE dá certo! Se você não tem abertura para tomar a frente dos projetos mencionados, identifique um colega que possa te ajudar, que seja do departamento de Pessoas ou que tenha a abertura necessária com o líder da organização. O que você não pode fazer é desistir frente aos obstáculos encontrados. Mas, se ainda assim você acredita que não é cultura da empresa capacitar os funcionários, procure “correr por fora” para se qualificar com cursos e eventos que (sempre) estão disponíveis no mercado. Nos demais pontos dou mais dicas sobre isto!

Estou desempregado, não tenho como me atualizar profissionalmente

Se você acredita que por estar desempregado está desatualizado em relação ao mercado, este é um pensamento muito limitador. Claro que operacionalmente você não tem como praticar as atividades que domina, que eventualmente podem ter se atualizado/otimizado. Mas você deve saber que não precisa estar empregado para se atualizar. Aliás, pode inclusive encarar que o tempo disponível que você tem pode ser dedicado à reciclagem do seu conhecimento! Quando você estiver procurando vagas de emprego e verificar que não atende a alguns dos pré-requisitos, em vez de descartar a vaga, anote todos os requisitos necessários que o mercado passou a exigir. Assim, você terá um pequeno plano de ação para investir na sua qualificação. Não tem dinheiro para isso? Veja como se qualificar ainda assim no próximo item!

Meus recursos são limitados, não tenho condições financeiras de me desenvolver

Posso dizer que este é o obstáculo mais fácil de resolver. O mundo hoje te oferece oportunidades de desenvolvimento gratuitas, como plataformas online de cursos, vídeos, palestras, livros, redes sociais, perfis de profissionais inspiradores, enfim, uma gama de opções que certamente alimentam o seu intelecto, e de g-r-a-ç-a! Gratidão, globalização! E não só na internet você acha qualificação gratuita: há muitos eventos, palestras, até congressos que são gratuitos ou exigem uma pequena contribuição (alimentos, por exemplo), como forma de ingresso. O que você tem que fazer é procurar na internet, nos jornais, nas revistas, nas redes sociais, em todas as fontes disponíveis para você onde estão estes eventos. Farão MUITA diferença, confiem em mim!

Sou empresário e minha empresa foi afetada pela crise política

É difícil, não só porque envolve a sua vida como a dos seus funcionários. Mas a crise fez com que surgissem inúmeros empresários reinventados, que ajudam outros empresários a se reinventar! Você precisa atualizar a sua rede de contatos com perfis inovadores, passear mais pelas redes sociais para ver as empresas e profissionais que estão surgindo no mercado, ler mais revistas sobre assuntos que te interessam para que você possa se reconstituir. Não estou falando que é fácil, mas se você não traçar um plano de ação, você literalmente vai ver sentado a sua empresa afundar. São muitos casos de empresas que “pivotaram” (mudaram) o negócio para retornar ao mercado com força total, e conseguiram de forma brilhante! Por que você não pode ser um desses empresários de sucesso?

O objetivo deste texto é fazer com que vocês busquem internamente a mudança. Ela é sempre de dentro para fora, e não de fora para dentro. O momento difícil que passamos na sociedade só interferirá nas nossas vidas se permitirmos. Portanto, é hora de levantar a cabeça e seguir adiante para buscarmos um mundo melhor, do jeito que só a gente pode conseguir! Desejo bom aproveitamento das lições e boa sorte!

*Administradora especializada em Gestão de Pessoas e consultora em Gestão Empresarial

adblock ativo