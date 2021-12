O que custa mais? Um apartamento ou uma panela de fondue?

Quando algo que adquirimos é bom para nós, falamos que "valeu a pena". Dizem que esse termo é originado do tempo em que a escrita era feita a partir de uma seleta pena e tinta rara – logo as palavras escritas eram muito bem pensadas para não desperdiçá-las. Hoje em dia, faria muito mais sentido se disséssemos que "valeu o ponteiro", valeu o tempo investido para adquirir algo.

O tempo é o nosso melhor recurso, inelástico, imparável e implacável. Ao olhar para frente parece uma eternidade, mas ao olhar para trás percebemos a brevidade. Se o tempo é tão valioso, por que não mensuramos nossas aquisições levando em consideração a variável do seu valor por hora? Resolvi fazer essa reflexão e cheguei a conclusões interessantes.

Quanto custa por hora uma panela de fondue em Salvador? Quase todo mundo que viaja para o Sul do país fica encantado com os maravilhosos fondues de queijo e chocolate e volta de lá com a ideia de comprar uma panela de fondue, que custa em média R$ 250. Ao utilizar a panela durante duas horas para preparar um jantar, a conclusão é que o valor da panela de fondue custa R$ 125 por hora de uso.

Quanto custa um apartamento por hora? Vamos imaginar um apartamento novo de 80 m², com três quartos, em um bairro de classe média de Salvador, por R$ 680 mil. Imaginando um período sem pandemia e sem lockdown, onde passaríamos em média 12 horas por dia em casa. Se tratarmos com base no valor por hora da panela de fondue, em um ano e três meses de uso, o apartamento começa a ficar mais barato que a panela. Imaginando que a família normalmente usaria o apartamento por uns 15 anos, a moradia já fica mais de 10 vezes mais barato que uma simples panela de fondue. Sem considerar que no final dos 15 anos o apartamento provavelmente terá um valor proporcional de venda maior do que a panela de fondue depois de 15 anos.

Não é à toa que os apartamentos se valorizaram na pandemia. Agora estamos passando mais horas neles e percebendo que podemos investir mais no nosso conforto e qualidade de vida. Se as 12 horas se tornam 24 no período de lockdown, dobramos o valor percebido dos nossos lares.

Vamos agora tomar por base um carro de R$ 100 mil antes da pandemia, rodando aproximadamente uma hora por dia. Começa a ser mais barato que a panela com dois anos e três meses.

Mais um exemplo: um iPhone 11 de R$ 4 mil e uso de seis horas por dia, começa a ser mais barato que a panela de fondue com 5,33 dias.

Por fim, não considero que essa reflexão deva ser tão simplista. Esse exercício é mais uma curiosidade do que uma análise. A hora de uso também deve levar em consideração as emoções e prazeres que o momento proporciona. O objetivo é trazer um novo olhar sobre as nossas aquisições e que consigamos fazê-las cada vez mais valer o ponteiro.

