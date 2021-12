O passado e o futuro do rolezinho no shopping

Primeiro, é útil saber o que significa "rolezinho", um termo que existe há muitos anos, principalmente no contexto da juventude urbana que mora em bairros periféricos.



"Dar um rolê", dependendo da situação, pode ser: fazer arte, namorar, fazer um assalto, ir a um baile. Há muita informação compactada nessa ideia de "rolê", dependendo da situação. Independentemente de qual seja o rolê, ele implica adotar um estado de espírito. Você sai para se atirar no mundo. O rolê é uma aventura, tem que dar um frio na costela. Você sabe como vai, mas não como volta. Nem se volta.



Em On the Road, Jack Kerouac registrou o espírito do rolê, que é uma espécie de jogo coletivo de improvisação. Uma tourada: você atiça o monstro e depois se vira para sobreviver. É também um momento lúdico em que a pessoa pode ser quem ela não é. O sossegado pode ser o valente. O trabalhador pode, na situação, roubar.



O rolê também tem sua "gasolina", que é alguma coisa que impulsiona e dá a "brisa" com que se vai viver aquela experiência. A gasolina hoje parece que é Red Label ou Absolut, que fazem parte da ostentação. A brisa do álcool dá coragem. Quem está na mídia dando depoimento sobre rolê provavelmente não vai contar aquilo que não pega bem, mas não existe saída em grupo de 150 pessoas sem consumo de álcool.



O rolê é ainda uma vivência de grupo onde o estado de um interfere no de todos que estão juntos. São várias brasas que se juntam e se aquecem. Ninguém vai dar rolê em chácara. O rolê deve ter diversão. Tem que tirar onda, flertar com o perigo, provocar adrenalina. O "rolezeiro" tem alguma coisa dentro que não pode expor no dia a dia. É no rolê que essa coisa sai do corpo. Por isso, o rolê é uma experiência que mexe com a química do organismo. A pessoa quer extravasar um estado. Nem que seja para transformá-lo em culpa e remorso.



Não é de hoje que a internet serve para marcar rolês. Em São Paulo, pelo Orkut, MSN ou em fóruns se marcava qual rua ia ter o "paredão de som" para embalar sexo, drogas e funk. Já o shopping é o que a periferia gosta. Tem tudo compactado no mesmo espaço: loja, comida, ostentação, mulherada, curiosidade, moda, roupa, boné, celular, ar-condicionado, porta automática.



Antigamente era quase impossível a pessoa da periferia ir ao shopping. Não tinha acesso. Era uma viagem, em termos de distância física e de diferença. Chegava lá e não sabia nem usar o banheiro. Um rolê no shopping há 15 anos rendia a admiração dos que ficavam. O "rolezinho no shopping" evoluiu dessas duas experiências: a do rolê em busca de aventura e a da busca do shopping como lugar onde a pessoa se sentia mais gente, mais vista e incluída socialmente.



Mas é uma mistura tensa porque o shopping é o lugar das classes mais poderosas e que são protegidas pela polícia. E a brincadeira do rolê pode envolver brincar com esse fogo, querer chamar a atenção desarrumando a festa do outro. A garotada vai querer mostrar que é alguém e exibir sua inferioridade de forma gritante. E não vai ser com protesto bonitinho, organizado, pacífico. Quem mora na periferia aprendeu que só é ouvido quando grita, faz barulho e quebra.



Já os frequentadores tradicionais dos shoppings veem uma multidão de garotos e garotas cantando funk, zoando, flertando com o perigo e, na mente deles, está projetada a imagem de um bando de lobos, de ursos querendo comer alguém. Todo mundo quer hoje saber para onde vai essa onda do rolezinho no shopping e os caminhos que aparecem no horizonte são muito diferentes.



Uma alternativa é o rolezinho perder o "cool", como aconteceu com os protestos de junho. No começo era bacana ir e mostrar que foi, postando fotos e vídeos no Face. Daí a onda cresceu e passou a ser a onda de todo mundo. Entraram sindicatos, partidos, classes trabalhistas. Todo mundo queria dividir e tirar proveito da onda. E a onda deixou de ter o atrativo da exclusividade e deixou de ter também uma identidade clara. E, como as tempestades, essa também fez seu barulho e sumiu.



Mas há outro caminho, porque este é ano da Copa no Brasil. Para quem quer ser ouvido, aparecer na The Economist, na CNN, ser capa de jornais por todo o mundo, a oportunidade é única. Imagina: o país cheio de visitantes internacionais e de câmeras e microfones. O que se vai fazer se marcarem o rolezinho para o shopping perto do estádio? A polícia vai querer pagar o preço pela exposição negativa? Vão trocar as balas de borracha por balas de verdade? Ou vamos correr o risco de comprometer o calendário do evento? Quem tem o pão para acalmar esse circo?

