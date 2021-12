O mau exemplo de alguns baianos

Pior do que este parlamento, só o parlamento fechado". A frase foi dita há alguns dias pelo deputado federal Miro Teixeira, do PDT do Rio de Janeiro, e ganhou repercussão na mídia nacional quando da cobertura das últimas eleições na Câmara dos Deputados e Senado. Tem o seu lado triste porque revela a qualidade do Congresso, no entanto, é altiva porque ressalta veementemente a importância do fortalecimento do processo democrático. Não existe verdadeira democracia sem a liberdade e independência dos poderes públicos constituídos, o que também significa a manifestação do livre pensamento. Ou seja, uma coisa é a qualidade do Congresso, outra coisa é a instituição democrática.

Por isso mesmo, é bom deixar claro que a Bahia não é Cuba. O Brasil não é Cuba. Aqui temos eleições, escolhemos bem ou mal os nossos representantes, aqui se luta pela consolidação do processo democrático. Aqui se combate - mesmo que não seja de forma satisfatória - as tentativas de policiar, calar ou intimidar a imprensa livre. Aqui todos podem criticar, pensar, expressar suas ideias nas redes sociais. Aqui pode-se viajar livremente para outro país. Apesar de todas as nossas mazelas sociais, econômicas, culturais e comportamentais, somos um país democrático. Um país livre.

Se somos tudo isso, por que tentar calar a blogueira cubana? Discordar das suas ideias e dos seus pensamentos é um direito que qualquer um tem, no entanto, tentar calar uma voz com intimidações ou mesmo grosserias e manifestações mal educadas não é um comportamento aceitável dentro de uma sociedade livre. Em Feira de Santana, manifestantes impediram a exibição do documentário Conexão Cuba-Honduras aos gritos de "traidora" direcionados à Yoani Sánchez.

A falta de educação começou mesmo no Aeroporto de Salvador. A cubana, conhecida internacionalmente por causa do seu blog Generación Y, é muito mais conhecida no mundo do que em seu próprio país, onde é proibida de expressar os seus pensamentos. Quem esteve no aeroporto e depois em Feira de Santana deveria ter vergonha de tratar mal e hostilizar uma visitante. Somos conhecidos como um povo hospitaleiro, mas alguns baianos deram um atestado de descortesia e no fundo, no fundo deram um atestado de intolerância política tão presente nos chamados "anos de chumbo". Ou será medo do que ela tem a dizer?

A Bahia não é essa. A Bahia é democrática e livre. A Bahia é corajosa e tem história de luta pela liberdade, afinal, em nosso solo foi consolidado o processo de independência do Brasil. A Bahia é exemplo de luta contra as desigualdades, a favor dos direitos humanos, contra ditaduras que mancharam as páginas da nossa história. É a Bahia que lutou contra o imperialismo e é berço de tantos homens e mulheres que se imortalizaram pela luta contra a opressão ou qualquer tipo de tirania.

Antes mesmo de tentarem calar uma voz, qualquer que seja a voz, os manifestantes antidemocráticos deveriam mesmo era questionar o envolvimento de um funcionário do Planalto no episódio de um dossiê, preparado pelo governo de Cuba contra Yoani Sánchez. O que aconteceu na Bahia ganhou a mídia nacional e eu não quero acreditar que tenha sido incentivado ou organizado por lideranças de partidos políticos que existem por causa da democracia brasileira. Pode-se até discordar do que fala a blogueira, mas jamais hostilizá-la ou mesmo proibi-la de falar sobre a indigência digital cubana, sobre suas prisões, espancamentos que sofreu e suas opiniões sobre o governo de um único dono, e este dono não é o povo.

A blogueira ainda encontrou bom humor para ironizar a "manifestação": "Um protesto assim contra um convidado do governo cubano não duraria mais que dois minutos". E observe, caro(a) leitor(a), não estamos na Venezuela. Estamos no Brasil.

Quanto aos desordeiros e mal educados, é bom que pensem que a democracia não é e não pode ser unilateral e que reflitam um pouco sobre o Hino da Bahia, aquele mesmo do 2 de Julho, data da nossa Independência: "Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações".

*André Curvello é jornalista e empresário da comunicação

