O futuro já está em prática na Odebrecht

A crise reputacional vivida pela Odebrecht a partir de 2014 provocou no Grupo um novo olhar para o seu futuro, resultando na constatação de que a primeira transformação a ser feita estava dentro de casa. A agenda da conformidade é necessária e irreversível; é a garantia de sua sobrevivência e um anseio da sociedade.

Desde 2016 a empresa tem feito uma colaboração ampla e definitiva com a Justiça. Em paralelo, implantou, em todo o Grupo, um sistema de conformidade para prevenir, detectar e remediar desvios de conduta. Adotou modelos de gestão que valorizam não só a produtividade e a eficiência, mas também a ética, a integridade e a transparência.

Hoje é possível assegurar que o Grupo assumiu e pratica compromissos públicos claros e reais com a sociedade. Ainda assim, se faz necessária uma mobilização setorial pró-ética, focalizando um olhar ainda mais acurado na relação do setor público com o privado.

Os integrantes do Grupo estão comprometidos com a nova política de gestão. Após um necessário período de silêncio, tempo para correções e realinhamento de posturas, nos últimos meses foram intensificados novos diálogos com diversos setores. Sabe-se que é preciso reconquistar o direito de ser ouvido pela sociedade. A Odebrecht está trabalhando de forma determinada para reconquistar a admiração dos brasileiros, em especial dos baianos.

A Odebrecht tem uma história de mais de 70 anos de entregas de contratos e de inovação tecnológica. Somente na Bahia a empresa entregou mais de 830 obras, contribuindo largamente para o processo de crescimento e urbanização da cidade do Salvador. Outro marco que merece destaque é o trabalho da Fundação Odebrecht, criada há mais de 50 anos pelo fundador da empresa, Norberto Odebrecht. Há anos, a Fundação atua com o conceito de educação contextualizada em 11 cidades do Baixo Sul da Bahia, impactando, indiretamente, 285 mil pessoas.

Ao longo de décadas, apoia também a cultura. Desde 1959, quando patrocinou seu primeiro livro, deu vasta contribuição às artes plásticas, literatura, teatro, cinema, música, dança e recuperações arquitetônicas. As Coleções Culturais Odebrecht registram mais de 400 livros lançados e ou apoiados pelo Grupo, com importante contribuição à historiografia do país.

De maneira transparente, desde o início dessa jornada de transformação, a empresa abriu ainda mais as portas de sua sede, em Salvador. Desde 2016, mais de 7 mil pessoas visitaram o local e dialogaram com líderes da empresa. Hoje, a Odebrecht está ainda mais conectada às redes sociais, dando alta visibilidade aos compromissos assumidos.

Os Integrantes do Grupo estão vivendo, internamente, a Odebrecht do futuro – uma empresa ética, segura e forte. Procure conhecer de perto a nova Odebrecht.

* Gerente de comunicação da Odebrecht S.A. para o Nordeste e diretor do Capítulo Aberje Bahia

