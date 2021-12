O dia seguinte começou

Uma imagem construída pelo professor Luís Werneck Vianna expressa bem o momento político que vivemos após as recentes manifestações de rua: o gênio saiu da garrafa e a ela não retornará antes de cumprir sua trajetória. Essa metáfora permitiu-me celebrar a revalorização da ação coletiva no mundo público trazida pelas manifestações para só agora, quando elas parecem refluir, especular sobre seu desdobramento político.



Já estamos no "dia seguinte". O mundo político se move a partir do governo federal. Porém, a presidente trafega, afoitamente, na contramão da política. Convocou ministros e alinhou governadores e prefeitos (como se eles também seus ministros fossem) para diluir, na conta da Federação, a responsabilidade política do governo e emparedar o Poder Legislativo. Sem entendimento prévio com esse Poder, com o Judiciário, ou com os partidos, reiterou - sob a alcunha de "pactos" - pontos de uma agenda conhecida dos eleitores, vinculada a um cânone econômico (responsabilidade fiscal) e a cobranças feitas nas ruas (educação, saúde, mobilidade).



De novidade surgiu a ideia de um plebiscito que legitimaria a formação de uma "constituinte exclusiva", assembleia que por sua vez substituiria o Congresso na missão de fazer a "reforma política", bandeira mistificada como brado de uma supostamente unívoca "voz das ruas". A presidente tenta tirar seu governo do caminho das pedras, ofertando como alvo a instituição mais capaz de refletir - se devidamente pressionada a fazê-lo - a pluralidade de interesses, opiniões e valores que marcam, de fato, a sociedade.



A manobra imprudente ganhou simpatias sistemicamente influentes na economia, em academias e na mídia, e agrada quem adula retoricamente o gênio que trafega nas rua, mas quer agarrar uma saída pretensamente esperta que possa devolvê-lo à sua garrafa.



A oposição partidária fez críticas, mas padece de irrealismo a sua esperança de oferecer, por si mesma, um contraponto à iniciativa governamental. No que se refere ao tema reforma política, sua ação seria mais construtiva se valorizasse a posição da CNBB, OAB e MCCE, que deflagraram uma campanha por assinaturas para apresentação ao Congresso de um projeto de lei de iniciativa popular, contendo, dentre outras, duas concretas propostas de reforma eleitoral: proibição de financiamento de campanhas por empresas privadas e instituição de dois turnos para eleições ao Legislativo, com o eleitor votando primeiro num partido para determinar o tamanho de cada bancada e depois num dos candidatos apresentados pelos partidos.



É uma proposta que combate a promiscuidade entre o público e o privado na vida política e fomenta o voto em partidos, contra personalismos, sem entregar, às máquinas partidárias, a decisão sobre a composição de Câmaras e Assembleias, que continuaria sendo prerrogativa do eleitor. E que nos estimula a perguntar à presidente por que é preciso fazer uma reforma da Constituição (um virtuoso hardware político) para obter algo possível com uma substituição de softwares (a lei eleitoral e talvez uma PEC pontual).



Entre as duas proposições há contraponto, não convergência. A proposta de um projeto de lei ao Congresso, em vez de isolar o Poder Legislativo, pressiona-o a cumprir sua missão, canalizando autonomamente aspirações da sociedade civil e dando uso prático ao direito constitucional da iniciativa legislativa popular. A do governo, mirando a reforma da Constituição, ameaça-a ao surfar na onda do abismo entre sociedade política e sociedade civil, acenando a esta última com a neutralização da primeira.



Se a manobra for pra valer e der certo, poderemos ter uma democracia plebiscitária com apoio na grande mídia, graças a um virtual arranjo entre um Executivo despótico e interesses corporativos. Se der errado, a presidente terá um fim de mandato com relações bem difíceis com o Congresso. Os dois cenários sugerem que democratas se acautelem. Democracia e governabilidade ficarão aliviadas se a manobra for só um factoide, ou se a política real logo demonstrar que se tratou de um passo em falso.

*cientista político, professor e pesquisador da Ufba (FFCH/CRH)

