O despertar do gigante

O desenvolvimento de vacinas no Brasil corresponde à reação a um despertador, tendo o gigante sido acordado pelos brados da sociedade civil, devido à lassidão daqueles a quem cabia ligeireza para socorrer a população, quais sejam, as autoridades federais.

A vantagem inerente ao sucesso da ciência, porém, não é um bem imanente, dotado de autossuficiência; pelo contrário, somente poderá a façanha ser comemorada quando chegarem aos braços e ao organismo dos brasileiros os seus benfazejos efeitos.

Para salvar o país e conter a escalada de mortes e número de infectados, a disposição política rumo ao êxito é condição sine qua non, sem a qual não será possível alcançar a meta, cujo bom destino só chegará a termo se houver intenção de promover a saúde.

A mobilização de recursos, em país fraturado por antagonismos, terá de reunir a todos em um só Brasil, montado com acerto o quebra-cabeças em movimento de uma nação, hoje motivo de alerta mundial, por má gestão da pandemia, em mortandade sem freios.

Os exaltados ânimos nacionalistas podem superdimensionar a conquista dos cientistas, devido aos imunizantes 100% verde-amarelos, daí o risco de reincidência no erro, voluntário ou não, de recusar diálogo com as fabricantes em escala mundial.

Tanto a vacina do Instituto Butantan, a Butanvac, a iniciar os testes em abril, quanto a da Universidade de São Paulo (USP), com apoio do governo federal, precisam de avaliação sem demora pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A disputa por visibilidade, entre os medicamentos paulista e o coadjuvado pela equipe de Jair Bolsonaro, levou ao anúncio, no mesmo dia, da vitoriosa produção, servindo, assim, a rivalidade, para positivo desfecho da oferta de número crescente das doses.

Serviria a notória refrega entre o Palácio dos Bandeirantes e o Ministério da Saúde, para garantir celeridade, tendo imperativo a unir a ambos, um projeto, não de extermínio, mas da salvação do país, estancando o sangue derramado por milhares ao dia.

