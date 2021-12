Nova empresa deve assumir ferry a partir da próxima terça

O governo vai cancelar o contrato com a TWB, a empresa que opera o ferryboat, ainda sob a intervenção iniciada em setembro, no próximo dia 12 (terça-feira). Imediatamente vai contratar a Internacional Marítima, para operar em caráter emergencial por seis meses.

O cancelamento do contrato é uma forma de o governo se livrar da banda podre da empresa, o que tem gerado surpresas desagradáveis. A última delas, segundo Otto Alencar, secretário da Infraestrutura: uma ordem judicial determinou o sequestro de R$ 400 mil dos cofres da TWB por conta de um acidente de uma embarcação da empresa com um navio da Petrobras, no sul do País.

*Trecho da coluna Tempo Presente

adblock ativo