Nossa voz precisa ecoar: precisamos de mais mulheres negras na política baiana

Na Bahia, a primeira vez que uma mulher negra foi eleita deputada federal foi no ano de 2014, já como deputada estadual, tivemos a primeira mulher negra apenas em 2019. Até hoje, em 2020, Salvador, considerada a cidade mais negra fora do continente africano, nunca elegeu uma mulher negra como prefeita. Com tantos anos de história política, e tendo cerca de 81,1% da população formada por pessoas negras, segundo dados de 2018 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), informações como essas deveriam chocar, pois mesmo sendo maioria populacional, o poder não está em nossas mãos e as decisões políticas do estado em que vivemos estão nas mãos de homens brancos.

Vivendo na época em que a palavra “representatividade” anda na ponta da língua, é necessário questionar ainda qual é o significado dessa representação e quantas de nós são permitidas acessar espaços como o da política. Afinal, representatividade não é ter uma ou duas de nós pautando a nossa agenda como prioridade, essa presença precisa ser proporcional, sem falar que ter a questão das mulheres negras como uma das pautas políticas principais na Bahia é urgente, pois somos a maioria sendo mortas.

Nossa voz precisa ecoar politicamente para que faça sentido a frase “lugar de mulher é onde ela quiser”, pois ainda somos a maioria nas mazelas e nos espaços subalternos da cidade. Ainda somos também, de acordo com o relatório ‘A cor da violência: uma análise sobre homicídios e violência sexual na última década’, da Rede de Observatórios da Segurança, 73% dos casos de violência sexual registrados em 2017, enquanto as mulheres brancas foram vítimas em 12,8%.

Nossa voz precisa ecoar para que essa realidade mude e, para ela mudar, mais mulheres negras precisam estar ocupando a política e tomando decisões importantes na nossa sociedade. Enquanto ainda pudermos contar nos dedos a quantidade de mulheres negras que estão ocupando lugares de poder, ainda não teremos representatividade, pois não somos uma ou duas, somos várias e com vivências diversas.

Nossa voz precisa ecoar para que as mulheres negras que ocupam a política atualmente não sejam corpos solitários lutando por transformações, para que essas mulheres não tenham medo de ter o mesmo destino de Marielle Franco, que, com os marcadores sociais de raça, gênero, sexualidade e classe, representou (e ainda representa) uma ameaça para os homens brancos que governam o nosso país.

Neste 8 de Março, precisamos questionar os espaços que estão destinados para nós e fazer nossas vozes reverberarem para que sejamos ouvidas, e para que essas vozes sejam ouvidas precisamos de mais de nós com o poder de decisão nas mãos.

