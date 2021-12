Médico competente: solidariedade desloca preconceito

No século XVI, o filósofo Montaigne elaborou uma síntese sobre o modo de viver que alcança os dias atuais, porquanto, a cidadania ainda configura como um atributo a ser conquistado pelas maiorias: "O ser humano sábio avaliará o verdadeiro valor de qualquer coisa de acordo com a utilidade e pertinência em sua vida. Aquilo que lhe faz sentir melhor merece ser compreendido e apreendido".



O Brasil de hoje caminha a passos mais decisivos e reconstrutores de uma realidade alvissareira para as suas classes econômicas médias e baixas. Muitos avanços têm sido dados desde que a democracia social vem se consolidando, através dos escrutínios compulsórios, e com a reconquista das liberdades políticas, do estado de direito, e a crescente redistribuição das riquezas nacionais. "Predominar é fácil, mas governar é difícil" (Goethe).



Nestas circunstâncias estão inseridas a categoria dos médicos e suas entidades políticas. A relevância societária destes profissionais lhes confere certo protagonismo na cena da saúde, ainda revolvida por mazelas sanitárias crônicas, pelo hospitalismo em débâcle emergencial precarizado pelo mercantilismo oportunista, imbricado às seguradoras do setor, sem a contrapartida social.



"A política deixou de ser ciência do bom governo; tornou-se arte da conquista e da conservação do poder "(Bianciali). Se o ser humano é ele e as suas circunstâncias, elas mesmas conformam o ser, dialeticamente. Recomenda a sabedoria, inspirada no apego ao altruísmo e na conscientização coletiva, uma atualização conceitual da realidade intangível, para um compartilhar almejando a equidade social.



Ao perceber a proposta governamental para resgatar o SUS, levando atendimento às populações marginalizadas, através de um programa generoso de saúde - inegável, o Brasil precisa de mais médicos na atenção primária -, com esculápios nacionais ou não contratados expressamente, num ato político confrontador do status quo da categoria, assumi o compromisso de superar a postura critica teórica e conservadora das entidades. Ao visitar pessoalmente uma unidade básica de saúde no interior da Bahia, aquilatei o salto de qualidade que o SUS estará revelando em sua estrutura nos próximos meses. "Nunca é tarde para abrirmos mão de nossos preconceitos".



Relato a constatação de que nas quatro unidades de saúde, conduzidas por médicos, enfermeiros, dentistas, agentes sociais e farmacêuticos, estão sendo acolhidos brasileiros ordinários, diariamente, nas consultas clínicas, curativos, vacinação, partos naturais e laboratoriais básicos, contemplando seis mil moradores de um universo de catorze mil. Esta abordagem multidisciplinar culmina com atendimento domiciliar para orientação de higiene e hábito alimentar. Permito-me o convencimento de que algo transformador está acontecendo na saúde publica.



O preconceito de classe coaduna culturalmente com o fanatismo ideológico, exigindo, daqueles que desenvolveram a tolerância aos conflitos de interesses na sociedade capitalista, a consideração para aqueles menos preconceituosos, reafirmando-lhes as evidências de uma nova ordem. Como o brilho do sol de manhã, os médicos oriundos das classes altas, com escolaridade privilegiada, não irão trabalhar com as populações destituídas às margens da medicina sofisticada pelos equipamentos. Precisará o médico de família vivenciar na sua formação as desumanidades dos sem proteção. Deste modo, a competência aprendida deslocará o conservadorismo ideológico da sua corporação, favorecendo uma medicina integral de efetividade epidemiológica. "Erro popular muito comum é acreditar que aqueles mais barulhentos, ao lamentar a favor do público, sejam os mais preocupados com seu bem-estar" (E. Burke).



Nas conferências sobre o state of art da medicina na Harvard Medical School, eu ouvi esta sentença seminal: o melhor especialista solidifica a sua competência como um generalista desde os fundamentos. Mais humanidade e solidariedade; menos ideologia e privilégios. "A política tem sua fonte antes na perversidade do que na grandeza do espírito humano" (Voltaire).

adblock ativo