Parece até brincadeira pensar numa máquina de fazer dinheiro, e de fato foi o que aconteceu quando o primeiro caixa eletrônico foi lançado, na década de 1960.

A primeira patente de caixa eletrônico é americana, e foi concedida em 1963, sob número US 3,079,603 (Depository Machine Combined with Image Recording Means, algo como “Máquina Depositária Combinada com Meios de Gravação por Imagem”), pelo prolífico inventor armênio-americano Luther George Simjian (1905 - 1997), que em toda carreira publicou 211 patentes e 8 desenhos industriais somente nos EUA, além de outras 60 patentes em outros países, como Canadá, França, Alemanha e Inglaterra. Tal invenção não fez muito sucesso, pois o equipamento aceitava apenas depósitos em dinheiro e cheques, mas não permitia retiradas.

O primeiro caixa eletrônico do mundo como conhecemos foi instalado pelo banco britânico Barclays em 27 de junho de 1967. Desde o início prestava serviços não somente durante o período de funcionamento bancário, permitindo tanto depósitos em dinheiro quanto retiradas. No início, tais saques não eram efetivamente em dinheiro, e sim em vouchers, um tipo de comprovante ou vale que também servia como cheque.

A ideia do caixa automático foi elaborada pelo inventor britânico John Adrian Shepherd-Barron (1925 - 2010), e surgiu ao retornar para casa, após uma tentativa infrutífera de sacar dinheiro num banco que acabara de fechar. Ele era funcionário da empresa De La Rue, uma das maiores fabricantes de impressoras e produtoras de papéis de segurança do mundo - papéis estes basicamente para produção de cédulas de diversos tipos (como títulos, documentos, ou ainda dinheiro), e em vários países. Tal firma foi estabelecida em 1821 por Thomas de la Rue (1793 - 1866), empresário e gráfico inglês. Não à toa, boa parte do dinheiro em cédulas ao redor do mundo apresenta o design de cartas de baralho, proposto pelo mesmo de la Rue, que começou imprimindo as primeiras cartas de baralho comerciais no século XIX.

A patente de Shepherd-Barron foi depositada em 9 de setembro de 1969 e concedida quatro anos depois (GB 1,329,964: Apparatus for Dispensing Items in Response to the Presentation of a Security Card, algo como “Aparelho para Distribuição de Itens em Resposta à Apresentação de um Cartão de Segurança”). A idéia inicial desta invenção foi baseada em um dispositivo automático que já existia e vendia chocolates em Londres. Historicamente, a primeira máquina automática (i.e., mecânica) para vendas foi patenteada na Inglaterra um século antes, em 1857 (GB 706: A Self-acting Machine for the Delivery of Postage and Receipt Stamps, algo como “Máquina Automática de Entrega e Recebimento de Selos”) pelo inventor inglês Simeon Denham (c. 1811 - c. 1860), e vendia apenas selos.

Desde a inovação de Shepherd-Barron estima-se que existam atualmente entre 1,6 e 3,5 milhões de caixas automáticos ao redor do globo. Ao celebrar portanto o quinquagésimo aniversário de lançamento do primeiro caixa eletrônico, é válido lembrar uma antiga piada entre dois amigos sacando num caixa automático:

- “Ahá! Eu vi a sua senha!”

- “E qual é?”

- “São quatro asteriscos (****)”.

- “Há, Há! Não é verdade. Você está errado! É 1234”.

*Professor da Escola Politécnica, Departamento de Engenharia Química e do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências da Ufba

adblock ativo