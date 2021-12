Mandela saiupara pescar

Em julho de 2012, por ocasião da passagem do Mandela Day, fui convidado pela embaixada da África do Sul a proferir algumas palavras sobre o legado desse que, em vida, já era considerado por todos uma lenda: Mandela, carinhosamente chamado de Madiba pelos sul-africanos. Na oportunidade, referi-me à satisfação em ler o livro Mandela: retrato autorizado, que me chamou a atenção pelos ensinamentos, impressões, marcas e aprendizados deixados por ele às pessoas que tiveram o prazer de desfrutar da sua convivência, ou até mesmo aos que tiveram um rápido contato.



No prefácio do livro, Kofi Annan, o ex-secretário-geral da ONU, revelou que jamais esquecerá o último discurso de Mandela na Assembleia Geral da ONU, em setembro de 1998. Era possível ouvir um alfinete cair no chão e ao final do discurso uma tempestade de aplausos.



Annan, sem fazer culto à personalidade, quando lhe perguntavam, frequentemente, "que diferença um indivíduo pode fazer face à injustiça, ao conflito, às violações dos direitos humanos, à miséria e à enfermidade?", ele respondia: a coragem, a tenacidade, a dignidade e magnanimidade de Nelson Mandela. Disse mais: "Cito sua incessante luta contra o apartheid e sua inabalável recusa a comprometer suas crenças durante os longos anos de encarceramento.(...) Cito sua pronta disposição para se congraçar e se reconciliar com aqueles que mais o perseguiram, e a elegância com que manteve a promessa de servir apenas um termo na presidência".



Esse é Mandela, uma eterna fonte de inspiração para todos, sejam ativistas cheio de causas ou pessoas em busca de autoajuda. Segundo ele, "não era ver para crer e, sim, crer para ver", assim conduziu com maestria a transição para o fim do apartheid e seus dias seguintes, visto que não se eliminam as práticas racistas por leis e decretos, mas, sim, com muita convivência, tolerância e ações afirmativas.



Adquiri minha formação política no movimento negro brasileiro, que dentro da sua agenda panafricana, nos anos 80 e início dos 90, pressionou o governo brasileiro a adotar sanções contra o apartheid na África do Sul.



As ações foram muitas: denúncias, manifestos, músicas de protesto dos blocos afros que popularizaram a luta contra o apartheid - "tire, tire o chapéu/ e levante a mão/ diga não apartheid,/ liberte Mandela nosso grande irmão". "Gaiola não é lugar pra negro... que bandeira é aquela/ é ganga zumba, zumbi, Nelson Mandela". Inesquecível, em 1987, a praça do Pelourinho em Salvador tomada para saudar Desmond Tutu, às 11 horas da manhã.



Em 1991, agora a praça Castro Alves tomada para receber Nelson Mandela durante sua visita ao Brasil. Eternizado no slogan "Axé, meu irmão, a casa é sua!". As nossas histórias, sul-africanos e afro-brasileiros, estão juntas e misturadas. O Atlântico nos aproxima. Nós temos muito a compartilhar. Sou um dos fundadores do Instituto Cultural Steve Biko, um dos grandes mártires da luta contra o apartheid, que este ano celebra 21 anos de ações afirmativas.



Foi emocionante pisar pela primeira vez em solo africano. Emoção igual ao visitar o Parque da Liberdade, que maravilha, que sensação boa, ali reside: liberdade, paz, respeito e dignidade humana. Ficamos deveras impactados. Depois houve um feliz cancelamento do voo da manhã de retorno ao Brasil e pudemos ficar mais algumas horas em Johanesburgo, percebi o quanto a cidade pulsa. Visitamos o Soccer City, Mandela House, o museu do apartheid e seus horrores, inclusive o veículo antidistúrbio e suas marcas de confronto com a população negra sul-africana.



Fiquem certos, não é exagero a exaltação às qualidades da lenda Mandela, é afirmação de que ele conseguiu equilibrar bem a arte de fazer política com as agruras do racismo. Os sul-africanos desenvolveram sob a sua liderança uma visão de futuro e a crença que era possível construir uma nova nação de todos. Os desafios ainda são inúmeros, a miséria, a pobreza, as desigualdades ainda continuam a assolar a massa negra, e clamam por mudanças.



A lenda Mandela é um farol a iluminar a travessia rumo a um mundo mais humano, mais justo e de paz: É crer para ver!

adblock ativo