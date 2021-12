Recentemente participei de um curso de oratória cujo professor palestrante foi enfático ao dizer que manda no mundo quem sabe se comunicar. Mais precisamente: falar, ou transmitir uma mensagem verbalmente. Que tal pegar um cafezinho e ler o texto abaixo para analisar essa ideia e, de quebra, pegar algumas dicas para se dar bem na oratória?

O poder da oratória é tão fascinante que é capaz de mover uma nação inteira para convergir com os seus objetivos. Grandes líderes da política mundial e nacional impactaram os povos com as suas oratórias carismáticas, embora muitos deles não tivessem sequer um conteúdo sólido capaz de promover, por si só, a reflexão da população.

Isto se dá porque, ao contrário do que muita gente pensa, segundo pesquisas neurolinguísticas, o conteúdo da mensagem transmitida corresponde a apenas 7% do sucesso da oratória. Apenas 7%! A voz (especialmente a entonação) corresponde a 38% e os outros esmagadores 55% ficam a cargo da expressão corporal.

Se você souber se expressar e envolver a plateia nas suas palestras, pitchs, apresentações de trabalho na faculdade ou de projetos na empresa, pouco importa se o conteúdo está aquém do que poderia ser: você certamente será lembrado pela sua capacidade de criar cenários na mente dos ouvintes ou ainda transformar ideias tidas como difíceis em algo fácil de ser entendido.

O medo de falar em público é muito mais comum do que imaginamos. Muitas vezes, na verdade, não é medo de falar, e sim medo de falhar. A oratória é tão importante nas nossas vidas que existem técnicas para blindar as emoções quando você tiver discursando, pois deve ser muito difícil não perder o foco e pensar que está falhando quando você se deparar com alguém virando o rosto em desaprovação. Mas não é impossível!

Este curso que fiz me rendeu estratégias para realizar um discurso interessante e bem-sucedido, algumas que compartilho com vocês abaixo:

- Ao assumir a palavra, não fale imediatamente: dê uma pausa e olhe nos olhos da plateia para causar aquela velha e boa primeira impressão. O arriar das malas é muito importante!;

- Sorria! O sorriso afugenta a possível hostilidade da plateia;

- Olhe nos olhos dos ouvintes em todos os flancos: direito, esquerdo, central;

- Quando possível, movimente-se lentamente para frente, para trás, para os lados: a plateia entrará no seu ritmo e se sentirá ainda mais seduzida;

- Evite apontar com o dedo indicador, desta forma pode intimidar a plateia: aponte com a mão, com a palma aberta virada para cima;

- Use e abuse das qualidades da sua voz, falando firme e um pouco mais alto quando quiser destacar algo, aceleradamente quando quiser entusiasmar os ouvintes, um pouco mais baixo quando quiser surpreender com o que vem em seguida;

- Evite, sempre que possível, falar com objetos em mãos, isto pode direcionar o foco da plateia para o que você está segurando;

- Evite ainda utilizar as mãos para trás, olhar para o chão, mãos nos bolsos.

As dicas acima podem te ajudar, por exemplo, a conversar com o seu chefe sobre aquela promoção que você está desejando há tempos, ou ainda apresentar o seminário que o professor pediu e você ainda está um pouco nervoso com isso. É claro que há inúmeras outras técnicas extremamente relevantes para o sucesso da oratória, inclusive recomendo bastante cursos sobre este tema, mas espero que eu tenha ajudado a demonstrar a importância do poder da comunicação para que nossa evolução pessoal e profissional seja ainda mais intensa.

Desejo boa sorte e bom aproveitamento das lições!

*Administradora especializada em Gestão de Pessoas e consultora em Gestão Empresarial

adblock ativo