Licitação do novo metrô depende de assinatura de João

Está tudo pronto para o governo baiano realizar a licitação do novo metrô de Salvador. Só falta o prefeito João Henrique assinar o termo de convênio, que permitirá o uso do solo, como no canteiro central da Paralela.



O governo pediu, João respondeu:



- Vou consultar o prefeito eleito.



Duas observações:



1 - Ao enviar o pacote de sete projetos para a Câmara, João não consultou ninguém.



2 - Ele não perdoa Wagner, a quem atribui a culpa por não ter inaugurado o trecho do metrô entre a Lapa e a Rótula do Abacaxi, o que liga o quase nada a coisa alguma, e tudo fez para o novo metrô também não andar.



Em suma, retalia o governo enquanto a cidade travou e, agora, a 45 dias do final do governo, apresenta um pacote de projetos como se fosse a salvação da lavoura.



Na transição - É bem provável que ACM Neto só vá se inteirar da real situação da Prefeitura de Salvador depois que assumir. Integrantes da equipe de transição, no lado dele, queixam-se de que nem todas as informações requeridas são passadas. Melhor: estão sonegando informações.

*colunista da Tempo Presente, veiculada diariamente no jornal A TARDE

