Justiça: em nome do filho

Há temas confinados ao rótulo da subjetividade, interditados como se políticos não fossem. Houve tempo em que a discussão sobre a violência doméstica era interditada sob o argumento de tratar-se da vida entre quatro paredes. A violência contra a mulher era naturalizada. A Lei Maria da Penha não pôs fim à brutalidade machista contra as mulheres - foram mais de 50 mil estupros em 2012. No entanto, a impunidade diminuiu. A política invadiu os lares. As questões concernentes à subjetividade tornam-se parte da esfera pública.



Este é o caso da alienação parental, atitude de um dos genitores de dificultar ou impedir a convivência e participação do outro genitor na vida da criança ou adolescente. Não se trata de um problema menor. Atinge milhões de pessoas no Brasil. Muitas mães e pais, mais as mães do que os pais segundo as estatísticas, criam obstáculos para que o outro genitor tenha relações normais com os filhos.



Felizmente, a transgressão já é contida pela lei 12.318, de 26 de agosto de 2010, sancionada pelo presidente Lula. O deputado Marcelino Galo realizou audiência pública sobre o tema, no dia 24 de outubro deste ano. A reunião foi provocada pela Associação Brasileira Criança Feliz (ABCF), seção da Bahia, cuja atuação vem crescendo em todo o país. Cláudio Carvalho, psicanalista, articulista-colaborador de A TARDE, integra a ABCF e tem lutado para conviver com a filha na Justiça há mais de um ano.



Como a guarda dos filhos em 90% dos casos fica com as mães, estas aparecem majoritariamente como alienadoras, apesar da ideia da guarda compartilhada, prevista em lei. Isso obviamente prejudica essencialmente a criança por privá-la da essencial presença do pai, cujo discurso é usualmente diferente do da mãe, possibilitando à criança ou adolescente se situar no mundo diante de alternativas distintas apresentadas pelos genitores. Ou da presença da mãe, se o alienador for o pai.



E o pior é que a vida das crianças fica em suspenso devido ao ainda precário cumprimento da lei. Na edição de A TARDE de 6/10, em matéria sobre alienação parental, o juiz coordenador das Varas de Família revelou serem mais de 800 os casos "complexos" pendentes no Serviço de Assistência à Família, do Tribunal de Justiça da Bahia. E a vida passa, e os graves prejuízos à existência da criança e do adolescente vão se acumulando.



O crime da alienação parental desrespeita a Constituição de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Convenção Internacional dos Direitos das Crianças, de 1959, violando um direito humano fundamental de toda criança ou adolescente ter assegurada as condições básicas para o seu desenvolvimento biopsicossocial.



Essa prática perversa produz órfãos de pais vivos: do alienador, por abandonar o seu lugar de responsável ao manipular perversamente a criança; do genitor alienado, por ser vítima de "uma morte inventada". As separações conjugais nunca podem implicar o fim da convivência entre os dois genitores e os filhos. Até porque nenhuma recomposição familiar tem o poder de destituir uma filiação.



Apesar dos esforços da Justiça ou do Ministério Público, como assinalado na audiência pública de 24/10, é preciso mais presteza, mais agilidade. Sobretudo é fundamental combater a assimetria existente entre o tempo da Justiça, sabidamente lento, e o tempo da infância e da adolescência. Há de se combater, nesse caso, a cultura arraigada de privilegiar a guarda e o poder materno em detrimento da convivência entre pai e filho.



Pai e mãe quando se separam deviam ter a clareza de que a separação limita-se a eles. As desavenças, desencontros, rancores, o que seja, hão de ser aplacados em favor da boa convivência dos filhos com os dois. Não há jeito: o pai e a mãe não deixarão de ser pai e mãe daqueles filhos, filho ou filha. A essa relação - entre pais e filhos - se pode atribuir o dito: até que a morte os separe. E a morte de um dos genitores não pode ser construída em vida pelo outro. Que a cultura e a civilização cheguem aos casais separados. Que levem em conta mais os filhos que suas dores. Que lambam as feridas sem ferir as crianças e os adolescentes.

