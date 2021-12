Jornal A TARDE faz 101 anos unindo tradição e novidades

O primeiro número do jornal A TARDE, publicado em 15 de outubro de 1912, trazia na capa texto assinado por seu fundador, Ernesto Simões Filho, anunciando os princípios que norteiam a publicação desde então.

"A luta pelos mais nobres deveres da civilização não pode deixar de ser a nossa preocupação assídua e constante (...) praticar a honra, a franqueza, a liberdade mais livre no uso da palavra escrita, eis o nosso compromisso com o nobre povo baiano".

Assim escreveu o jornalista, empresário e político, fundador de uma publicação que logo se integraria ao cotidiano dos baianos, e que desde sempre tomou a frente de suas lutas.

A primeira das grandes campanhas do jornal começou três anos após sua fundação. "Por que não exploramos nosso petróleo?", questionava A TARDE na edição de 26/8/1915.

Havia um ceticismo generalizado sobre a existência de petróleo no Brasil. O jornal baiano, por sua vez, defendia com firmeza os trabalhos de sondagem, muitos anos antes da campanha getulista de "O petróleo é nosso".

Em janeiro de 1939, descobriu-se, afinal, o "ouro negro" em Lobato, na periferia de Salvador. Na noite desse dia, um candeeiro com óleo dali extraído foi mantido aceso por horas, em frente à sede do jornal. A chama viva e brilhante era uma prova de que esse petróleo era rico em essências leves.

A Bahia não se divide - Outra campanha histórica de A TARDE foi a que combateu, com sucesso, a tentativa separatista de criar no sul baiano o estado de Santa Cruz, que pretendia englobar a região cacaueira e o extremo sul.

"Não se pode separar Ruy de Barbosa, Castro de Alves, Irmã de Dulce, Maria de Bethânia, Jorge de Amado, Zélia de Gattai", afirmava uma das peças da campanha, que concluía com o slogan "A Bahia não se divide".

Muitas lutas desenvolveu o jornal de Ernesto Simões. Seu filho Renato Simões, atual presidente do Conselho Administrativo do Grupo A TARDE, assim define a publicação: "É uma folha que está sempre a serviço da Bahia, de manhã, de tarde e de noite".

Um jornal plural - Uma característica de A TARDE sempre foi a de manter em suas páginas colunistas e articulistas com ideologias e credos os mais diversos. Grandes personalidades escreveram e escrevem no jornal, como o acadêmico Pedro Calmon, o governador Luiz Viana Filho, o senador Aloisio de Carvalho Filho, o jornalista Jorge Calmon, o geógrafo Milton Santos, o historiador Luiz Alberto Moniz Bandeira, o professor Roberto Santos, o economista Armando Avena.

"E muitos outros nomes que têm acesso às páginas de A TARDE sem nenhum critério de discriminação de qualquer ordem, valendo somente a opinião e a cidadania", diz Renato Simões.

Este ano, novos colunistas se agregaram, como José Mascarenhas, presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, e Manno Góes, que escreve no A TARDE Esporte Clube.

Renovação constante - A TARDE se caracteriza também pelas mudanças e renovações. Já em seu segundo ano de existência, em 1913, promovia a primeira modernização gráfica, depois de importar da Alemanha uma Koening-Bauer, com capacidade de imprimir 10 mil exemplares.

Neste ano de 2013, por exemplo, A TARDE incorporou o caderno semanal do The New York Times, que circula toda segunda-feira, criou uma página diária de TV e, na semana passada, reformulou o Portal A TARDE (www.atarde.com.br), que ficou mais organizado e fácil de ler. O jornal impresso do Grupo A TARDE é o que mais vende aos domingos no Nordeste e o que tem o maior número de assinantes na Bahia.

