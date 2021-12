Isolamentoou interação?

Solidão coletiva. Esse é o nome que tem sido dado a um suposto fenômeno contemporâneo que tem sido largamente aceito por muitos: com o advento e popularização da internet e das tecnologias móveis de acesso - como os smartphones -, as pessoas têm se isolado cada vez mais do mundo e das interações sociais presenciais para mergulhar em

aplicativos e sites variados que medeiam tais interações.



Trata-se de um juízo comum, quase tradicional, quando o assunto é tecnologias da comunicação. Com a popularização do rádio no início do século XX, não tardou para que se multiplicassem profecias dando conta de que as pessoas deixariam de sair de casa e interagir com outros para ficar atentas a programas radiofônicos. Com a televisão, a história não mudou. Programas televisivos abduziriam, pouco a pouco, toda a humanidade aos quartos e salas de estar, fazendo com que os indivíduos deixassem de desfrutar das conversas de bar e reuniões de amigos. O que não dizer do telefone? Para que sair de casa e encontrar pessoas, se é possível tratar do que deve ser tratado usando-o? E o que dizer dos videogames que jogariam na cova a interação entre crianças e adolescentes?



Bem, se todas essas teses estivessem certas desde o rádio, passando pela televisão, o telefone e terminando com o videogame - e se todos esses efeitos sobre os indivíduos fossem cumulativos ao longo da história -, é razoável admitir que um apocalipse social já teria se instaurado no mundo. Com telefone, rádio, televisão e videogames, a humanidade já não mais encontraria razão para se relacionar presencialmente. Curiosamente, jornais, livros, instrumentos musicais e filmes nunca entraram nessa lista, mesmo sendo responsáveis por atividades que demandam um isolamento e introspecção dos indivíduos por excelência. O que diz muito sobre essas teses.



Não é muito difícil constatar que essas alegações não encontraram amparo na ordem da realidade. As pessoas não deixaram de se encontrar com amigos, ir para shows, pular o carnaval, circular por shoppings, passear com filhos em praças públicas ou se aglomerar em protestos de rua por conta desses adventos tecnológicos. Do mesmo modo que não deixaram de ir a restaurantes porque inventaram serviços de entrega em domicílio.



Curiosamente, esse dogma social apocalíptico frente às tecnologias de informação e entretenimento é reinventado no século XXI para alardear os riscos sociais de recursos tecnológicos cujo propósito elementar é a interação social. A sociabilidade. Uma parcela majoritária do que se faz no Facebook, Instagram, YouTube e WhatsApp consiste no compartilhamento de fotos, vídeos ou textos que se referem a fatos, temas ou situações experienciadas presencialmente, como considerações sobre um encontro com amigos, registros de shows, relatos de situações vividas a partir da interação com outros indivíduos, experiências no trabalho, etc.



Os indivíduos mantêm-se conectados quase 24 horas por dia através de celulares? Por certo que sim, mas não se isolam nesses aparelhos comprometendo o contato presencial com outras pessoas e abdicando de frequentar espaços e eventos públicos. Distraem-se com essas tecnologias enquanto interagem com pessoas numa mesa de bar? Certamente, mas também não se distraem com tantos outros elementos em seu redor que podem lhe chamar a atenção? Não existem e nunca existiram interações sociais ininterruptas e integralmente exclusivas. Temos cinco sentidos e, em geral, muita curiosidade. Conversas são interrompidas e retomadas em sua dinâmica essencial, seja por conta de um passarinho piando, um cachorro latindo, uma pessoa interessante passando, seja por conta de algum alerta no celular.



Não há isolamento. Não há uma solidão coletiva. O problema das tecnologias digitais e seus aplicativos, a meu ver, é outro. Estamos vivendo uma era de hiperinteração. Sujeitos se despedem de um encontro, vão para casa e a primeira coisa que fazem é continuar interagindo entre si ou com outros. Ironicamente, a questão-chave do debate contemporâneo sobre os efeitos da comunicação não é o isolamento, mas a falta dele. A falta de momentos de introspecção, contemplação, meditação. Sobra interação. Falta o isolamento saudável e socialmente desejável.

