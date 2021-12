Intromissão na vida privada, abuso da vigilância

Até onde vai nossa liberdade individual e qual é o limite da política de segurança? Nota-se certa confusão, provavelmente por incompetência ou desespero, entre intromissão (invasão de privacidade) e vigilância pelo Estado, que significa política de segurança antiterror indispensável nos dias de hoje.

Numa democracia historicamente exemplar, como a americana, seria possível admitir que, mesmo sob forte impacto dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 e da recente matança em Boston, milhares de cidadãos (americanos e estrangeiros), nem sequer suspeitos, tenham sido vigiados por ordem dos serviços de espionagem?

Mesmo você pode ter sido "grampeado", em claro abuso oficial, mesmo respaldado judicialmente.

Contraímos, certamente, impagável dívida com o corajoso Edward Snowden, analista de sistema, especialista em comunicação e informação e ex-agente da Agência Central de Informações (CIA), que soltou o verbo, denunciando seu desacordo com política que fere o interesse público por rastrear sistematicamente telefonemas, e-mails, redes sociais. O depoimento está no site do "The Guardian".

Não seria uma estratégia, como Snowden definiu, de "subversão do modelo democrático"? O debate suscita sérias dúvidas quanto ao direito de o governo investigar inocentes. Segundo a agência de investigação jornalística ProPublica, não se sabe realmente desde quanto tempo estes monitoramentos estavam sendo feitos, nem se foram eficientes para prevenir algum atentado ou mesmo prender um terrorista.

Com a incessante conectividade tecnológica atual, por meio da qual dados pessoais e mensagens são repassados e intermediados por empresas, é legítimo se preocupar com os "bisbilhoteiros de plantão".

Documentos obtidos pelo "Washington Post" revelam o chamado "catálogo da vigilância", incluindo métodos e programas para "infectar" computadores e monitorar dados e transferir documentos. Também são oferecidos serviços de interceptação e localização do telefone celular, análise de dados em qualquer língua para arquivar e detectar suspeitos, além de rastreamento de páginas navegadas na internet e análise de acessos anônimos por meio da identificação do protocolo de acesso.

Desde a aprovação do Patriot Act, encaminhado por George W. Bush, em outubro de 2011, até a prorrogação pelo presidente Barack Obama, em fevereiro de 2010, e pelo Senado e Câmara, em maio de 2011, até a renovação, em dezembro de 2012, da emenda da Vigilância de Inteligência Externa (Foreign Intelligence Surveillance Act, Fisa, sigla em inglês), há pelo menos um fato importante que chama a atenção: uma Corte americana, com base na quarta emenda, declarou que é inconstitucional a vigilância em massa de cidadãos americanos. Tal informação consta em carta, de 20 de julho de 2012, enviada ao senador Ron Wyden (o texto está no site da ProPublica).

Ou seja, a coleta, arquivamento e análise de dados pessoais de milhares de cidadãos durante mais de dez anos podem configurar violação constitucional nos EUA, além de abrir precedente para outros países adotarem o mesmo procedimento perigoso do ponto de vista do uso e abuso destes dados.

Não há a menor dúvida de que, em casos pontuais de risco à segurança, como articulações de guerra e terrorismo, e ameaça à soberania e estabilidade, tais práticas de vigilância eletrônica possam ser admitidas e implantadas.

É verdade que a vulnerabilidade crescente dos países e de seus métodos de defesa nacional perante a tecnologia da informação exige urgente reformulação dos conceitos estratégicos para enfrentar "novos inimigos". Mas a vigilância em massa causa óbvias inquietações quanto aos limites entre privado e público, além de minar a credibilidade do uso individual da tecnologia avançada.

Serviços de espionagem têm condições de aperfeiçoar seus métodos e não cometer "danos colaterais", de forma a separar o cidadão do suspeito, respeitando os princípios constitucionais.

Para que afinal serve a democracia, senão para garantir as liberdades dos cidadãos? Não se justifica invadir sua vida: Snowden que o diga.

* Ranulfo Bocayuva é jornalista

