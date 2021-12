Inconstitucionalidade do IPTU de Salvador

Desafio qualquer tributarista a conseguir identificar o valor do IPTU de Salvador a ser pago apenas apreciando as leis 8.464/13, 8.473/13 e 8.474/13. É impossível, porque a base de cálculo e a respectiva alíquota, dois elementos que compõem o tributo, só foram conhecidos por norma infralegal, a instrução normativa (IN) 12/13, ferindo de morte a Constituição Federal por infringência ao princípio da legalidade tributária. Norma dessa natureza não pode inovar o texto, quer ampliando, quer restringindo o seu alcance e conteúdo, pois tem por limite a lei.



O princípio da legalidade tributária, previsto no artigo 150, I da Constituição, é um direito fundamental do contribuinte, sendo considerado cláusula pétrea, portanto não passível de alteração ou supressão por emenda constitucional. Jamais se pode cobrar um imposto sem que, no mínimo, haja lei que determine sua base de cálculo e suas alíquotas. É vedado ao município exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça.



As três tabelas progressivas dispostas na lei não permitem que o contribuinte tome conhecimento do valor venal do imóvel, nem a alíquota correspondente. O texto não apresentou elementos suficientes para identificação do tributo. Os limites inferiores e superiores não foram demonstrados e não há em nenhuma das tabelas a coluna dos valores a deduzir que foi posteriormente acrescentada por IN, deixando a cargo do Poder Executivo a determinação final dos valores venais do IPTU, sem observância da necessidade de lei ordinária que regulasse a matéria.



Instrução normativa não pode determinar a base de cálculo de imposto. Se a base é o valor venal, caberia sua disposição explícita no texto da lei 8.464/13 e, conforme comprovam as duas publicações, de 11 e de 17 de setembro de 2013, as tabelas dos imóveis residenciais, não residenciais e de terrenos apresentam vícios materiais insanáveis que justificam o deferimento da Adin, uma vez que se encontra patente na ação. A inexequibilidade de se utilizar a tabela de terrenos das faixas 2 a 5 na edição da lei em 11/09/13, por erro na sua delimitação, obrigou o Poder Executivo, sem a apreciação da Câmara Municipal, a republicar a tabela em 17/09/13, para corrigir os intervalos, cometendo outra irregularidade.



Simples análise da IN 12/13 deixa claro as flagrantes inconstitucionalidades cometidas pelo município. Ela foi publicada em 20/12/13, menos de 90 dias antes da cobrança do tributo, infringindo o principio da "noventena". Coube à Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) dispor dos números. As colunas da lei 8.464/13 não apresentavam dados numéricos, mas supostos intervalos. Eles só foram determinados pelo poder discricionário da municipalidade, caracterizando uma usurpação de competência, afinal a determinação desses números é matéria de reserva legal, necessitando de apreciação do Poder Legislativo através de aprovação de lei específica.



Se em vez de determinar no parágrafo 2° da lei 8.464/13 que cabe à Sefaz publicar, até 31/12 de cada ano, as tabelas de alíquotas progressivas para os imóveis, coubesse ao Tribunal de Justiça essa determinação, como chamaríamos essa invasão de competência? Foi exatamente o que a lei 8.464/13 fez: delegou a um órgão municipal a possibilidade de dispor através de norma infralegal de matéria que é típica de lei. O texto deveria incluir os valores venais correspondentes às alíquotas para que se pudesse conhecer a base de cálculo do IPTU.



Só lei pode determinar a base de cálculo de imposto. Lei que delega a outro instrumento normativo a possibilidade de fazê-lo é inconstitucional. Os elementos necessários à definição da obrigação tributária não estavam presentes na lei, pois a base de cálculo do imposto em questão é elemento imprescindível para constituição do crédito. Por que as tabelas da IN 12/13 não foram enviadas à Câmara Municipal anexadas à lei, como o município procede há mais de 20 anos? É principalmente por esse motivo que o lançamento do IPTU 2014 de Salvador não pode prosperar, haja vista a desobediência frontal a cláusula pétrea da Constituição.

