Homicídios em Madri

Quando rãs são lançadas numa panela de água fervendo, elas imediatamente saltam em pânico, pois sentem que seu meio mudou drasticamente e que isso representa um risco para suas vidas. Entretanto, quando colocadas numa panela com água de temperatura ambiente e vai se esquentando a panela, aos poucos terminam por morrer, pois não se dão conta da gravidade do que está ocorrendo no seu entorno. Elas literalmente são cozinhadas vivas!



Em nossa Salvador, aprendemos a conviver com a sujeira, a desorganização, o trânsito caótico, a falta de um transporte público adequado, a corrupção, a precariedade e falta de saneamento básico e de moradia, os problemas de saúde, etc... Uma questão, no entanto, tem se destacado ainda mais com relação às demais nos últimos anos: a da segurança, ou melhor, da falta dela! Quando comparamos a Salvador de hoje com a dos anos 70 ou até 80, vemos a situação caótica e inaceitável a que fomos, gradativamente, obrigados a nos adaptar.



Pelo terceiro ano consecutivo, Salvador apresenta o inacreditável número de 1,500 homicídios por ano, em valores aproximados. A violência, hoje, é tão parte de nosso cotidiano que, se perguntarmos, numa roda de cinco ou seis moradores de nossa cidade, quem daquele grupo nunca sofreu algum assalto ou tentativa de assalto, veremos que é raro encontrar um que declare nunca nada ter ocorrido com ele. Se essa parte do raciocínio é verdadeira, logicamente podemos concluir com alarmante preocupação que nossas crianças de hoje terão enorme probabilidade de sofrer algum tipo de violência no futuro.



Se nada mudar e pela maneira crescente com que estes índices estão aumentando em nossa cidade, o azar delas é sensivelmente maior do que o do grupo dos mais velhos. Impotentes, resta-nos torcer para que nossos filhos sofram o mínimo quando deste inevitável encontro. Todos já sabemos que esse problema, há anos, tem feito com que turistas evitem Salvador. Em razão disso, mais recentemente um outro fenômeno se iniciou, o de moradores que estão resolvendo abandonar a capital baiana.



Passando uma temporada em Madri, comecei a conhecer de verdade a cidade. Apesar de advertido para não esperar muito da cidade, por conta da gravíssima crise que teimosamente insiste em permanecer desde outubro de 2008, para minha grata surpresa, tudo o que imaginava encontrar da problemática social e de carência em infraestrutura, em função da estagnação da economia, se apresentou exatamente de maneira oposta. Apesar dos altos níveis de desemprego que bateram recordes no ano passado, os espanhóis não deixaram até o momento a "peteca cair". Pelo contrário, a malha rodoviária e ferroviária, os transportes, a educação, a saúde, o lazer, os serviços em geral, tudo, enfim, está num patamar de fazer inveja ao mais desenvolvido dos países.



De todos esses aspectos, o que mais me impressionou positivamente foi o da segurança. Vivendo o ápice de sua crise e com mais do que o dobro de habitantes que Salvador, Madri registrou no ano de 2012 incríveis 34 homicídios. Isso mesmo, 34! Ainda mais espantosa é a taxa de 93.7% de êxito da polícia local no que diz respeito à resolução da autoria desses crimes.



Recentemente, fui convidado por um amigo policial, Toni Perez, que trabalha numa delegacia do 15º distrito mais populoso da comunidade autônoma de Madri - de um total de 179 -, para conhecer a estrutura de sua delegacia e os diversos bairros de seu distrito, que se chama Rivas-Vaciamadri. Lá se encontra Valdemingoméz, uma das localidades de Madri considerada das mais perigosas. Valdemingoméz é um centro de distribuição de drogas com comunidades e clãs de ciganos, marroquinos e romenos. Ela foi ocupando ao longo dos anos um antigo caminho que desde a época medieval era usado para abastecer Madri dos rebanhos a serem abatidos para carne, a Cañada Real.



Curioso, perguntei ao Toni qual foi no ano passado o número de homicídios de seu distrito, de quase 80 mil habitantes e considerado perigoso. Para meu espanto, ele respondeu com tranquilidade: "Ano passado não tivemos um homicídio sequer, aliás, te digo mais, desde que trabalho nesta delegacia, há exatos 12 anos, nunca tivemos um único caso".

