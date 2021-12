Guia para iniciantes do mercado de trabalho

Este pequeno guia é para quem está iniciando no mercado de trabalho, buscando oportunidades de primeiro estágio ou emprego. Algumas dicas inclusive eu gostaria que tivessem me dito quando eu entrei no mercado de trabalho, pois certamente eu teria aprendido muitas coisas de forma mais rápida! Pegue o caderninho e vamos às dicas:

Mantenha o seu currículo atualizado

Há inúmeros sites de vagas de estágio e emprego, alguns pagos, como a Catho, e outros gratuitos, como o Vagas.com. Invista no máximo de sites que estiver ao seu alcance, e consulte diariamente as vagas disponíveis na área que você deseja atuar. Mantenha o seu currículo atualizado sempre que fizer um curso ou algo que incremente as suas aptidões. Eu já consegui diversas entrevistas em sites de vagas, e um dos empregos que tive foi através de um desses sites!

Esteja disponível para as entrevistas de emprego

Imprevistos acontecem e sabemos que pode ser difícil realizar um compromisso em algumas situações. Quando for a uma entrevista de emprego, procure estar sempre disponível e seja pontual. Caso tenha havido alguma ocorrência que te impeça de comparecer ao processo seletivo, o ideal é entrar em contato por telefone com o recrutador e pedir desculpas pelo inconveniente, perguntando se há a possibilidade de participar do processo em outro dia/horário. Normalmente, as empresas são empáticas com a situação e conseguem encaixar novos horários. Mas não deixe de avisar, ok? A falta de satisfação ao recrutador pode ser vista como desleixo ou irresponsabilidade. Em tempo: em um dos processos seletivos que fiz, não pude ir a duas etapas no horário proposto pelo recrutador. Conversando com jeitinho consegui fazer todas as fases até ser contratada!

Entenda o processo de ponta a ponta

Essa é, talvez, a dica mais valiosa para quem está iniciando no mercado de trabalho. É extremamente importante entendermos o porquê fazemos as atividades que nos designaram. Precisamos, essencialmente, entender quem solicita a demanda, por que solicita, como eu devo fazer, o que eu vou gerar de resultado, para quem irá o meu resultado. É comum que os líderes ou pessoas designadas a passar as atividades (quando há alguém para passar as atividades!!) não expliquem todo o processo, e não podemos cair no comodismo de fazer a atividade daquela forma porque assim nos ensinaram. Temos que aprender todos os passos para podermos identificar onde devemos despender melhor os nossos esforços. Tudo bem que sou suspeita para falar, pois Processos é uma área que eu AMO, justamente por perceber a grande importância para que TODOS os profissionais se destaquem no mercado.

Ouça todas as ideias que te oferecem

Uma vez dentro das empresas, escute sempre as ideias que te dão. Será muito mais fácil fazer com que todos te ouçam também. E claro, que essa presteza seja genuína, porque os colegas também têm muito a acrescentar. E, de repente, podem te dar muitos insights sobre atividades que você pode desenvolver da melhor forma e se destacar.

Evite dizer que um colega está errado, apresente outra forma de resolução

Quando você perceber que um processo realizado por um colega ou até líder está equivocado ou pode ser melhorado, evite impor as suas ideias como as mais adequadas. Faça com que as pessoas percebam isso de forma natural. Ouça o que eles têm a dizer sobre as ideias, apresente novas soluções para o processo e pergunte como juntos podem fazer de uma forma mais otimizada. As pessoas vão se sentir ouvidas e, consequentemente, valorizadas, passando a também respeitar as suas contribuições. Todo muito sai ganhando! Particularmente, levei um tempo para praticar estas ações, e percebi que poderia ter evoluído muito mais rápido na minha carreira. Hoje já me sinto mais adaptada e colho bons frutos!

Networking, faça a sua rede

Quem acompanha os meus textos sabe que eu defendo com unhas e dentes o networking, que é a sua rede de contatos profissionais. Pois então, o meu conselho é que você comece a criar a sua rede, sempre pegando os contatos das pessoas que você acredita que podem ajudar na sua carreira, e sempre faça o mesmo pelo próximo. Criar uma rede saudável é uma forma muito bacana de se desenvolver mais rápido. As redes sociais, como o Linkedin, são também uma ótima forma de fazer um bom networking!

Desejo bom aproveitamento das lições e boa sorte!

*Administradora especializada em Gestão de Pessoas e consultora em Gestão Empresarial

adblock ativo