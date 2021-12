O julgamento de um dos maiores escândalos da história republicana está chegando ao final, num ambiente de fim de festa. Durante o processo, havia quase unanimidade de que não existiam provas contra José Dirceu - e o destino de José Genoino praticamente traçado por ter contraído empréstimos desonestos, com o propósito de enganar ou burlar as regras e leis vigentes.

O ex-guerrilheiro José Dirceu, que administrou a série de manobras secretas para compra de votos mirando a perpetuação do Partido dos Trabalhadores no poder, estará inelegível no mínimo 18 anos, período que compreende a pena imposta, somada aos oito anos fixados na Lei da Ficha Limpa. Culpado por pilotar o mensalão, ele não poderá concorrer a cargos eletivos até 2031, quando atingirá 85 anos.

Por sua vez, José Genoino, ex-presidente do PT, foi condenado a seis anos e 11 meses de prisão pelos crimes de formação de quadrilha e corrupção ativa, além de 180 dias-multa de dez salários mínimos. A sentença pode ser modificada pelo Supremo Tribunal Federal, mas deve ser cumprida em regime semiaberto porque ficou abaixo de oito anos.

Na essência de cada ministro ou interior de cada juiz togado do Supremo Tribunal Federal havia a intenção de condenar apenas José Dirceu e serenar o destino de José Genoino com base na história de cada um deles. Porém, a definição dos anos de cadeia marcou a fixação adequada.

Em 2007, o STF aceitou denúncia contra 40 suspeitos de envolvimento no suposto esquema denunciado pelo então deputado federal Roberto Jefferson e que ficou conhecido como mensalão. Segundo ele, parlamentares da base aliada recebiam pagamentos para votar de acordo com interesses do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Após o escândalo, José Dirceu deixou a Casa Civil.

De qualquer sorte, o Supremo Tribunal Federal não dispõe de tempo para explicar à sociedade que escolheu o melhor e mais prudente caminho para banir a impunidade da política brasileira, contudo, estão lançadas as condições para que aconteça o desterro para sempre.

