Faixa de Gaza, terra de mentiras e mortes

Nas guerras, a verdade é sempre vítima. Na Faixa de Gaza, não poderia ser diferente. Dois dias depois da decretação do cessar-fogo dos combates entre palestinos e israelenses durante 14 dias, já não se pode acreditar nas reais intenções de paz. Além disso, o cessar-fogo foi mediado pelo novo presidente do Egito Mohammed Morsi, que perde apoio popular e já enfrentou violentos protestos por ter ampliado seus poderes e destituído o procurador-geral.

Eleito pelo Partido Irmandade Muçulmana, Morsi simpatiza com a causa palestina, mas não há certeza sobre seu poder de influência em relação à facção mais radical palestina, a Jihad Islâmica.

Anteontem o jovem palestino Anwar Qdeih, de 23 anos, foi morto com tiro na cabeça, na fronteira, por soldados israelenses quando tentava colocar bandeira do Hamas (no poder). Há dois dias, um ônibus, em Tel Aviv, havia sido atacado com bombas por palestinos. A situação de desconfiança mútua coloca ambos os lados em pé de guerra.

Não se vê a menor possibilidade de paz nesta região nem a curto e nem a médio prazo. Vitorioso nas eleições palestinas de 2006, o Hamas é considerado grupo "terrorista" pelos Estados Unidos e seus aliados, por não reconhecer o Estado de Israel. Por isso, Gaza é constantemente atacada.

Desta vez, o jornal israelense "Haaretz" questionou as supostas atividades terroristas de Ahmed Jabari, alvo inicial dos ataques israelenses, mostrando que mentiras são inventadas para justificar a guerra.

Pobre e isolada, Gaza é densamente povoada (4.500 pessoas por quilômetro quadrado, 40% de taxa de desemprego e 38% abaixo da linha da pobreza), dependendo basicamente de Israel para alimentos e serviços essenciais. Apesar da retirada das tropas e colonos, em 2005, o comércio é rigorosamente controlado por Israel, o que transforma os palestinos num povo submisso, sem Estado e sem capital.

Ataques do Hamas contra civis israelenses não se justificam, mas podem ser entendidos como reação à recusa de Israel em aceitar o acordo de paz proposto pelo presidente da Autoridade Palestina. Este acordo previa a criação do Estado Palestino nos territórios ocupados e instalação de Jerusalém Oriental como capital. Em troca, o Hamas reconheceria o Estado de Israel e renunciaria à violência. Mas as negociações não avançaram por causa das posições radicais de ambos os lados.

É bom lembar que na Guerra dos Seis Dias, em junho de 1967, Israel ocupou a Península do Sinai, no Egito, mas devolveu-a com base no tratado de paz, em 1979. Por outro lado, as Colinas do Golã foram conquistadas na guerra com a Síria e Israel as anexou, em 1981, sem obter reconhecimento internacional.

Com a atual guerra civil na Síria, onde a interferência internacional a favor dos movimentos armados de oposição a Assad é cada dia mais intensa, torna-se difícil prever qual será a posição de um eventual novo governo em relação a Israel, que já conta com a constante ameaça do Irã.

Percebe-se que Israel, cercado por países e governos islâmicos, gasta significativos recursos para manter os ataques contra os palestinos, numa estratégia destinada a cortar progressivamente a capacidade do Hamas.

Mas esta estratégia está dando certo se a intenção israelense for realmente aniquilar os palestinos. Entre 19 de janeiro de 2009 e 30 de setembro de 2012, 271 palestinos morreram em comparação a quatro israelenses mortos, conforme dados divulgados pelo jornalista Alain Gresh, do "Le Monde Diplomatique".

O risco de esta guerra em Gaza se estender preocupa a comunidade internacional, que deveria pressionar o Conselho de Segurança das Nações Unidas a tomar atitudes mais enérgicas.

É verdade, conforme o Brasil alertou, que não é mais possível admitir que um Estado militarmente poderoso como Israel ataque áreas civis palestinas sem ser advertido. Pelo contrário, Barack Obama, presidente dos EUA, apoiou seu direito de se defender. Tal atitude revela uma licença para matar e, provavelmente, um aviso para o Irã.

