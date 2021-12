Evento discute a Bahia no mapa da Petrobras

O Senai-Cimatec, em Salvador, recebe amanhã o seminário “O papel da Petrobras na economia da Bahia”, que é a primeira atividade externa da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara de Deputados, presidida pelo deputado federal Daniel Almeida (PCdoB-BA). O evento discute a desativação das unidades da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen) na Bahia e em Sergipe e a venda da Refinaria Landulpho Alves, localizada na região metropolitana de Salvador (RMS).

– A Bahia vai sair do mapa de investimentos da Petrobras com o encerramento das operações realizadas nos terminais marítimos, desativação das sondas de perfuração terrestre utilizadas para encontrar novos reservatórios e desmonte do setor de biocombustível. Por isso, estamos mobilizando a sociedade, trabalhadores, governo da Bahia, empresários para discutir estas importante questões – afirma Daniel Almeida.

O evento, que começa às 14h, é aberto ao público e pretende inaugurar nova fase de debates sobre o planejamento estratégico da Petrobras e as consequências da falta de investimento da estatal, reunindo sociedade, trabalhadores, governo da Bahia, empresários e setor produtivo.

prejuízo –A Petrobras quer vender até 60% da Refinaria Landulpho Alves, segunda maior do Brasil e capaz de transformar petróleo em 31 produtos diferentes. Em cinco anos, a refinaria afastou mais de sete mil trabalhadores. Já as Fafens, na Bahia e Sergipe, têm 600 empregados. As duas unidades fabricam fertilizantes nitrogenados e têm importância estratégica no controle de preços de insumos. As duas juntas deram prejuízo de R$ 800 milhões ano passado.

Vacinação em nível baixo

A vacinação contra a gripe segue sendo oferecida nos 126 postos de saúde da capital, mas, mesmo com o registro de 50 casos confirmados de influenza H1N1 e de nove mortes pela doença em 2018, a procura ainda é considerada baixa.

Iniciada em 23 de abril, a campanha resultou na aplicação, até a última sexta-feira, de pouco mais de 115 mil doses, o que corresponde a 21,4% de cobertura. A estimativa é imunizar 90% das 541.451 pessoas que fazem parte do público-alvo.

O ritmo de procura pelos postos é considerado baixo diante do período da campanha, que se encerra no dia 1º de junho. Um dos fatores preocupantes é a baixa adesão do grupo das crianças, público bastante vulnerável às complicações da doença.

Máquina troca livros

Salvador entrou no roteiro do projeto A Incrível Máquina de Livros, ação itinerante que permite trocar livros já lidos por outros novos, de autores premiados ou indicados ao Prêmio Jabuti, nas categorias adulto e infantil.

O participante leva um livro novo ou usado em boas condições (não pode estar rasgado ou riscado) até a máquina, que funciona dentro de uma van, e o equipamento entrega um outro livro, seguindo a preferência de gênero indicada. A máquina vai passar por 21 cidades em 13 estados brasileiros. O limite de troca é de três livros por pessoa.

Em Salvador o equipamento estacionará no Campo Grande, de 24 a 26 de maio, das 9h às 18h.

POUCAS & BOAS

A proposta para criação de duas Unidades Municipais de Conservação e Proteção Integral (UCs) foi aprovada pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Comdema) de Barreiras. As duas áreas ficam dentro da poligonal da Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio de Janeiro, onde estão as cachoeiras do Redondo e do Acaba Vida. O pré-projeto foi elaborado a partir de estudos realizados por técnicos da Diretoria de Unidades de Conservação do Inema, a pedido da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo do município. Conforme a nota técnica Inema 027/2017, os locais apontados têm potencial para a criação das UCs, com sugestão para as modalidades de Monumento Natural, pela beleza cênica, ou Parque Natural Municipal.

