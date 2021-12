Espaço do Leitor: Voto consciente

A verdadeira mudança está com o eleitor, que não deve deixar de votar, não deve votar nulo ou em branco, mas deve escolher os menos ruins, na impossibilidade de escolher os melhores. O voto consciente é metralhadora "ponto 100", capaz de banir das urnas os corruptos de todos os partidos, que a estes aderem contanto que lucrem alguma coisa, homens que são representantes de si próprios, nunca do povo. O voto trocado por cimento, blocos, botijão ou dentadura só alimenta a corrupção e a proliferação dos maus políticos, e custa caro ao eleitor, pois lhe faltam educação, segurança, saúde e até mesmo a merenda escolar do seu filho. A mudança começa com o eleitor neste ano eleitoral. Voto não se vende, consciência não se compra. Luiz Santana, lucarnosan@hotmail.com

Tornozeleiras

A que ponto chegamos, onde estamos, pra onde iremos? Em virtude da roubalheira do Estado brasileiro por uma quantidade absurda de corruptos da classe alta. Em seguidas operações, a Polícia Federal (PF) está realizando um trabalho brilhante, na tentativa de extirpar da sociedade a ideia de que o crime de corrupção compensa. E vem prendendo dezenas de corruptos da classe AA, empresários, políticos e funcionários públicos de alto escalão. Contudo, após o trabalho de excelência da PF, a Justiça concedeu o direito a alguns desses custodiados de cumprirem prisão domiciliar, mas a concessão não pode ser cumprida por falta de tornozeleiras eletrônicas. Então sugiro que os advogados de defesa, em vez de solicitar que os custodiados vão para casa sem esse equipamento eletrônico, peçam a seus clientes que paguem os aparelhos. E que façam doações de mais tornozeleiras para os demais colegas que ainda não foram presos. Joselito Oliveira Pinto, joselitoop@ig.com.br

A educação

O novo secretário estadual de Educação, Walter Pinheiro, deixou o PT, mas não as suas práticas. Foi à TV dizer que a educação está do que jeito que está por conta da gestão passada. Ora, senhor secretário, o hábito do cachimbo deixa a boca torta e o povo não é mais tão bobo. A educação está uma lástima por conta da falta de investimentos e dos cortes em seus parcos orçamentos. Por acaso foi o seu antecessor que cortou R$ 10 bilhões da educação, ou foi a presidenta Dilma? Agora me vem o senhor pedir "paciência". Como ter paciência quando milhares de pais e mães são demitidos depois de passar até quatro meses sem salário? Como ter paciência se aos dirigentes escolares foi dada a dura e perversa missão de escolher apenas 40% do quadro de funcionários demitidos para serem recontratados pelas novas empresas? Como pedir paciência aos alunos (e a seus pais) que, depois de voltar do recesso junino, encontram as escolas imundas, sem funcionários de limpeza, nem merendeiras? Como pedir paciência aos docentes que estão comprando piloto do próprio bolso? E a verba da merenda escolar de 2016 já chegou nas escolas, secretário? Os alunos planejam lavar banheiros, limpar salas e levar as mães para ajudar a preparar a merenda. O secretário acha que quatro merendeiras serão suficientes para preparar e servir merenda todos os dias para mais de 1.500 alunos, quando eram 12? Esse é o modelo de educação que a presidenta afastada prometeu para transformar o Brasil numa "pátria educadora", e que a Bahia está implantando. Adenivaldo Machado, adenivaldomac@hotmail.com

Thomas Edson

A lâmpada inventada por Thomas Edson (1847-1931), que acaba de sair de circulação, foi a maior das mais de mil invenções desse cientista, um dos maiores gênios da humanidade. A lâmpada elétrica é um instrumento aparentemente muito simples, mas que requereu do inventor inúmeras tentativas para conseguir que uma corrente elétrica passasse por um fio extremamente fino e que produzisse o calor necessário para torná-lo incandescente. E isso sem queimar, ou seja, sem a presença de oxigênio. Ele o conseguiu produzindo o vácuo perfeito no interior de uma ampola de vidro transparente. Com a chegada da lâmpada de led, econômica em mais de 70%, não podemos deixar de reconhecer o quanto a incandescente nos foi útil. É assim mesmo, o progresso nos chega aos poucos e de acordo com a evolução humana. Já pensou se a aviação fosse ainda hoje à base do 14 Bis? Será que no futuro ainda vamos precisar de tantos postes nas ruas com tantos fios dependurados que mais parecem teia de aranha? Aguinaldo de Oliveira, guiu54@ig.com.br

Incompetentes?

Acho engraçado quando chamam o PT de quadrilha e os petistas, de incompetentes. Que é quadrilha, concordo em gênero, número e grau: três tesoureiros presos, alguns baluartes idem e muitos outros a caminho, além de busca e apreensão no covil. Agora, dizer que os petistas são incompetentes é uma falácia. Antes a corrupção era de 10, 20, 50, 100 mil. Com os petistas, estamos na casa dos milhões que, somados, num ano dão 200 bilhões, segundo os promotores da Lava Jato. Se multiplicarmos pelos 13 anos deles, daria 2,6 trilhões. E eles não vão pagar nada - isso é ou não competência? "Ah, mas eles tiraram o povo da miséria"... Vou dar apenas alguns exemplos. Um simples gerente da Petrobras devolveu 100 milhões! "Culpa da Lava Jato, elite fascista que não quer a divisão da renda". Muitos outros saíram do quase nada para mansões, jatinhos e carrões. Os Lula da Silva, família trabalhadora e honesta, retirantes nordestinos. Será que eles teriam tanto sucesso financeiro num regime capitalista das elites? Claro que não. Só num regime socialista dos petistas. A dívida está perto do impagável. E fomos rebaixados com o mote de caloteiros. Pegaram nosso dinheiro para dar a um Eike Batista da vida, para as empreiteiras e para países corruptos das Américas e África, e, claro, comendo bola. Carlos Alberto Ribeiro, carloskikos60@hotmail.com

Ideologias radicais

A Funai, desastrada administradora das questões indígenas, teria à sua frente um general da reserva, profundo conhecedor das áreas onde predominam as tais populações e das questões que as envolvem. Pois Erundina, desastrada ex-prefeita de São Paulo, insurgiu-se contra a investidura do general Peternelli no cargo. Este senhor mal saíra dos cueiros em 1964, então é apenas preconceito, salvo se o general estiver listado no livro de D. Arns. Nem comissão da verdade, ou da meia-verdade lista este senhor. Afronta é querer a volta de Dilma depois dos desmandos praticados e deixados praticar por ela. São essas posturas ideológicas radicais que afundaram o Brasil. Roberto Viana Santos, rovisa681@gmail.com

adblock ativo