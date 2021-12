Espaço do Leitor: Vaquejada

Vaquejadas - 1

No momento em que o país sofre desesperadamente com o múltiplo desemprego, o STF, estimulado pela Sociedade Protetora dos Animais, determina judicialmente a proibição da prática das vaquejadas, que atinge em cheio essa modalidade de esporte cultural, liderada pela festa de Barretos (SP)! Tal desastrosa decisão desemprega cerca de um milhão de trabalhadores de todas as classes, mas, principalmente, a mais humilde, quando a crise de desemprego no país atinge cifras astronômicas. Não achamos justo que logo o Judiciário, sem o devido conhecimento de causa, se oponha aos esportes culturais de uma nação como as vaquejadas, os rodeios, as brigas de galo (esporte milenar de aves que se confrontam por instinto, em estado natural) e que tal decisão atinja em cheio o setor econômico-financeiro de um país em crise! Atesto, em nome da verdade, que existem julgadores que entendem de lei, mas... Que desconhecem o direito! Antônio Vitório dos Santos, avitorio@yahoo.com.br

Vaquejadas - 2

Causa espanto quando ouvimos posições favoráveis à continuidade dos maus-tratos aos animais, seres irracionais que, por não poderem protestar, são submetidos a práticas medievais. Refratário a tais espetáculos, tipo vaquejada, farra do boi, tourada e outros, vejo na televisão o sofrimento dos animais, que puxados pela cauda são arremessados ao solo com extrema violência. Só isso caracteriza a estupidez. Dizer que tais práticas têm valor imaterial ímpar é risível e de difícil compreensão, como é a comparação com cordeiros de blocos, que ganham pelo que fazem, e o fazem de forma espontânea, racionais que são. Dita comparação tem contornos de frágeis ilações em prol dos dantescos espetáculos. Em boa hora o STF proibiu, em louvável decisão, as torturas submetidas aos irracionais. Finalmente deixo um conselho aos municípios que auferem lucros com tais sacrifícios, devem procurar uma outra fonte de renda, talvez até usando animais, mas evitando submetê-los as práticas torturantes. Ernani da Silva Garcia Rosa, ernanigarciarosa@hotmail.com

Vaquejadas - 3

Todos nós, antes de quaisquer decisões, temos a obrigação de verificar com acuidade as consequências que este ato poderá causar a quem está envolvido no problema, motivo da decisão a ser tomada. O STF proibiu a realização das vaquejadas e, com isso, colocou um freio no risco de vida dos animais utilizados neste esporte, transferindo este risco para os seres humanos que vivem dessa prática esportiva. Ora, qual o valor maior, o ser humano ou os animais? Como ficarão homens e mulheres que têm o sustento familiar na realização das vaquejadas? E aí se incluem os diretos e indiretos. Ficarão no prejuízo os que participam derrubando os bois, estes os diretos e os que trabalham na preparação do local para a prática do esporte, assim como os vendedores populares, os que transportam os assistentes, os hospedeiros dos visitantes e mais uma grande quantidade de pessoas. Por que será que essas autoridades não refletiram antes em se reunir com os responsáveis por esta festa para uma conversa, para um conselho, para uma orientação sobre como, se possível, até mudar a forma de tratar o animal durante a vaquejada? Embora não entenda sobre o assunto, continuo achando que esta foi uma esdrúxula proibição. Roque Oliveira, roqueoliveira90@yahoo.com.br

Nobel para Bob Dylan

Decerto, Bob Dylan é um dos grandes da música, genial até, importantíssimo, e que mereceu todos os prêmios que ganhou. Menos o Nobel de Literatura. A não ser que existisse o Nobel da Música. Aí seria justo. Mas para a Academia Sueca, não há grandes escritores no mundo, na atualidade, pelo menos que sejam merecedores desse prêmio. Deixar para trás o japonês Haruki Murakami, o poeta sírio Adonis, o romancista queniano Ngugi wa Thiong'o, os americanos Don DeLillo, Philip Roth e Joyce Carol Oates, o britânico Salman Rushdie, o tcheco Milan Kundera, para mim não é justo, ainda que Dylan tenha dado enorme contribuição à música, e que em suas músicas tenham de fato muita poesia. E olha que nem vou citar os brasileiros, que sequer jamais foram citados pela academia. O que seria Literatura então? Talvez um conjunto de CDs poéticos, com alguns saberes ou habilidades de cantar e ouvir bem. Em momento algum vamos desconsiderar nem negar a grande obra de Dylan, no entanto, é música, boa música. Enfim, sucesso e vida longa para Bob Dylan, e todos os parabéns! Achel Tinoco, acheltinoco@hotmail. com

Entrevista de Mendonça Filho

Ao assistir à recente entrevista do Sr. Mendonça Filho, ministro da Educação, ao programa Roda Viva, tinha uma expectativa em ouvir algo de concreto, palpável, que pudesse mudar os rumos deste barco que há muito está à deriva e sem rumo. Segundo ele, o estado de Pernambuco é um grande modelo e exemplo, o qual parece ter todas as soluções para os problemas da educação brasileira. Aliado a essa ideia, argumentou, repetidamente, que o sistema de ensino integral é a grande saída para atender às demandas e necessidades da educação e resolver, dentre outros, o problema da evasão escolar. Ao ser questionado sobre o desinteresse do jovem pelo magistério e o que pode ser feito para tornar a carreira de professor mais atraente, ele correu para um lado, para o outro. Afirmou que é preciso dialogar com os professores, argumentou que o piso nacional já foi um primeiro passo, e saiu pela tangente. Como professor, e conhecedor da realidade das escolas públicas, tento entender o seu ponto de vista e tenho a impressão de vivermos em países diferentes, cujas realidades são desconexas. Na minha prática cotidiana, convivo com escolas sem infraestrutura, salas superlotadas, falta de material básico e condições precárias de funcionamento. Imaginem uma escola em que os funcionários de apoio, terceirizados, estão sem receber salários há meses. Esta é a realidade de muitas que conheço. Não pretendo atribuir ao senhor ministro, recém-chegado, a culpa por todos esses problemas da educação brasileira, mas ao assistir a referida entrevista fiquei com a impressão de que continuaremos a navegar sem saber para onde vamos. Silas Fernandes, silasfernandez@hotmail. com

Defesa de Lula

Paga a peso de ouro (sabe-se lá de onde vem tanto ouro), a banca que defende Lula alega que as decisões do BNDES são colegiadas e o ex-presidente não tem como influenciá-las. Tolice e pouco caso com a inteligência dos cidadãos. Pergunta-se: quem nomeia os conselheiros, regiamente pagos por poucas horas de trabalho mensais? Quem demite conselheiros rebeldes? Poupem-nos. Respeitem-nos. Roberto Maciel, rvms@oi.com.br

